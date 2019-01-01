الأهلي يوافق على انتقال الخطيب إلى الاتفاق

الاتفاق يقترب من ضم مدافع الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وافق النادي الأهلي على انتقال عبد الله الخطيب مدافع الفريق،إلى صفوف فريق الاتفاق، قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن صفقة انتقال عبد الله الخطيب إلى الاتفاق، ستتم بنظام الانتقام بشكل نهائي الأسبوع الجاري.

وكان مفترضًا أن يتم حسم الصفقة خلال اليومين الماضيين، ولكنها لم تتم بسبب تأخر رد إدارة الأهلي على اتصالات الاتفاق.

الخطيب كان قد أعير من صفوف الأهلي إلى فريق الخليج في الدرجة الأولى، وضمه الصيف الجاري إلى المعسكر الإعدادي الذي أقيم في النمسا.

ويمتد عقد عبد الله الخطيب مع الأهلي إلى صيف 2020، حيث وافقت إدارة ناديه على الانتقال إلى الاتفاق، في ظل عدم حاجة الجهاز الفني لخدماته.