من هو إسماعيل بناصر؟ النجم الجزائري الذي رفضه آرسنال مرتين

اقترب ميلان من التعاقد مع الجزائري إسماعيل بناصر لاعب وسط إمبولي والذي يقدم أدءاً رائعاً في أمم أفريقيا حالي، فمن هو؟ ولماذا أصر الروسونيري على ضمه؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

اقترب ميلان من التعاقد مع الجزائري "إسماعيل بناصر" لاعب إمبولي والذي يقدم مستويات كبيرة للغاية مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر، واستطاع قيادة الجيل الحالي للتأهل إلى نهائي البطولة الذي سيُقام الجمعة المقبل ضد منتخب السنغال، على أن يخوض الفحص الطبي عقب نهاية المسابقة، وتحديداً في الأسبوع المقبل.

استطاع بناصر تقديم أداء مميز للغاية مع فريق إمبولي في الدوري الإيطالي الموسم الماضي مما لفت أنظارت الروسونيري للتعاقد معه، على الرغم أن هذا الموسم كان الأول له في الكالتشيو ولكن مستواه كان مقنعاً للعملاق الإيطالي من أجل تقديم عرض رسمي له، ومن المنتظر أن تتم الصفقة بشكل رسمي في غضون أيام قليلة، عقب نهاية مهمته الوطنية مع الخٌضر.

لكن من هو إسماعيل بناصر؟ لماذا أصر ميلان على التعاقد معه في سوق الانتقالات الحالي؟، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

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من هو إسماعيل بناصر؟

إسماعيل بناصر هو لاعب وسط جزائري لأب جزائري وأم مغربية، وُلد في مدينة آرل الفرنسية في 1 ديسمبر من عام 1996، انضم لصفوف آرسنال في 2015 قادماً من فريق "آرليه أفينون" بعد أن تمت مراقبته عن كثب من قبل الكشافة الفرنسي "جريماندي"، وافق اللاعب على عرض الجارز مفضلاً إياه على حساب السيتي بسبب التأثير الفرنسي على النادي بفضل فينجر -بحسب تصريحاته-.

لم يحصل بناصر على فرصته مع الفريق اللندني وشارك في مباريات قليلة للغاية مع الفريق الأول ليتم إعارته إلى فريق "تورز" في عام 2017، ومن ثم انتقل إلى إمبولي عقب نهاية الموسم، ولعب أساسياً مع الفريق الإيطالي منذ العام الأول له معهم في السيريا بي، واستطاع التأهل معهم إلى الدرجة الممتازة مرة آخرى بعد موسم واحد فقط، قبل أن يتألق بشدة ويقترب ميلان من ضمه رسمياً.

الفرق التي لعب لها إسماعيل بناصر:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها آرليه أفينون 2013 - 2014 6 0 آرسنال 2015 - 2016 0 0 تورز "إعارة" 2016 - 2017 16 1 إمبولي 2017 - 2019 76 2

إسماعيل بناصر.. اللاعب الذي رفضه آرسنال مرتين؟

كانت التوقعات بخصوص "إسماعيل بناصر" مع آرسنال عالية للغاية وهو ما ظهر في تصريحات جورج بيرد -أحد أبرز المهتمين بأخبار ناشئين آرسنال- للنسخة الإنجليزية لموقع جول حيث قال: لقد انضم كوسط مهاجم ولكنه أصبح يلعب كوسط دفاعي في الشهور الأخيرة، هو لاعب موهوب للغاية وتولى شارة قيادة فريق تحت 23 عاماً في أكثر من مناسبة.

شارك بناصر في مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول كانت ضد شيفيلد وينزداي في كأس الرابطة وانتهت بخسارة الجانرز، وعقب نهاية موسم 2016-17 تم بيع اللاعب الجزائري إلى إمبولي الإيطالي الذي كان يلعب في السيريا بي مقابل 900 ألف جنيه إسترليني، ليخسر آرسنال فرصة امتلاك أحد أفضل المواهب للاعبي الوسط في الدوري الإيطالي.

على الرغم من تألق إسماعيل بناصر مع إمبولي وتقديم ميلان لعرض رسمي لضمه والاقتراب من الحصول على خدماته -بمجرد اجتيازه للفحص الطبي-، ولكن بحسب تقارير صحيفة "جارديان" فأن آرسنال فوت فرصة آخرى لضم اللاعب بعد أن أعلن عن رفضه تفعيل خيار إعادة الشراء مقابل 16 مليون يورو فقط.

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هل يصبح "إسماعيل بناصر" فخر العرب الجديد؟

ارتبط وصف أي لاعب عربي يلعب في أي فريق أوروبي كبير مؤخراً بلقب "فخر العرب"، على غرار المصري محمد صلاح مع ليفربول والذي استطاع أخيراً قيادة الفريق للفوز بالبطولات وتمكن من التتويج بدوري أبطال أوروبا، وكذلك نفس الحال بالنسبة للجزائري "رياض محرز" الذي على الرغم أنه لم يشارك كثيراً مع السيتي ولكنه كان أفضل لاعب في مباراة حسم اللقب في أخر جولات الموسم الماضي.

يملك "إسماعيل بنااصر" 21 عاماً فقط ولازال المستقبل أمامه طويل للغاية، ولديه دافع قوي جداً لتقديم أداء مميز مع الروسونيري وهو رفض آرسنال لتفعيل خيار إعادة الشراء مرة آخرى، فهل يكون هو القطعة الناقصة في خط وسط ميلان؟ ويقود العملاق الإيطالي لاستعادة أمجاده مرة آخرى بالمنافسة على كل البطولات المحلية والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، على الرغم من الوضع الاقتصادي السئ للنادي؟

هل اهتم ميلان بضم "إسماعيل بناصر" بسبب أمم أفريقيا؟

أبدى ميلان اهتمامه بضم "إسماعيل بناصر" الذي كان اسمه مجهولاً لدى الكثير من المتابعين بمجرد مشاركة الجزائر في بطولة أمم أفريقيا التي أُقيمت في مصر، مما اختلط الأمر على الكثير من المتابعين بأن الروسونيري أظهروا إعجابهم باللاعب بسبب مستواه الرائع في الكان والذي جعله واحداً من أبرز اللاعبين في البطولة حتى الآن.

قدم بناصر أدءاً مميزاً للغاية مع إمبولي في الموسم الماضي، بعد أن أبدع كصانع ألعاب متأخر وهو ما يجعله مناسباً للغاية كهولدينج في خطط المدرب الجديد "جيامباولو" بسبب قدراته الدفاعية والهجومية المميزة بدرجة متوازنة للغاية، وهو ما يجعله شبيهاً للغاية بالأوروجوياني توريرا الذي أبدع تحت قيادة جيامباولو مع سامبدوريا قبل انتقاله إلى آرسنال، ومما جعله إحدى أهداف الفريق في سوق الانتقالات الحالي، قبل أن يقرر ميلان التحرك لضم الجزائري.

يملك بناصر بعض الإحصائيات المميزة في موسم 2018-19، حيث قام بصناعة 5 أهداف على الرغم من مشاركته كوسط دفاعي، يملك معدل تمريرة مفتتاحية لكل مباراة، يقطع الكرة حوالي 3 مرات كل 90 دقيقة، يملك معدل 58 تمريرة صحيحة في اللقاء، ومراوغتين صحيحتين في كل 90 دقيقة، وذلك في 37 مباراة لعبها مع الفريق في الموسم المنقضي.

يمكن القول بأن ميلان قرر التحرك سريعاً لضم بناصر قبل أن يكرر اللاعب تألقه في بطولة أمم أفريقيا التي يراقبها العديد من الكشافين من أجل اقتناص بعض المواهب الجديدة، لذا أنهى إتفاقه معه في انتظار خضوعه للفحص الطبي الأسبوع المقبل عقب نهاية البطولة يوم الجمعة المقبل حيث سيجمع النهائي بين منتخبي الجزائر والسنغال في لقاء مكرر من دور المجموعات.