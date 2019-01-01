سوسو: ميلان يريد الثنائية والحكم لا يزال مبكراً على بيونتك

نجم ميلان الإسباني يتحدث عن طموحات فريقه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد سوسو، نجم ميلان، أن الهدف بالموسم الجاري هو الفوز بكأس إيطاليا وتحقيق المركز الرابع، وطالب بعدم التسرع في الحكم على كريشتوف بيونتك، مهاجم الفريق الجديد.

ويحتل ميلان الترتيب الخامس حالياً على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن لاتسيو الرابع ومباراة أقل.

وقال سوسو في حواره مع "لاجازيتا": "المركز الرابع لا يجب أن يتحول لهوس، ولكن أمر واجب علينا وضرورة، يجب أن نملك الاستمرارية في الأشهر المتبقية".

وأضاف: "المنافسون، وخصوصاً روما أقوياء، كذلك أتالانتا ولاتسيو، ولكن ميلان بمجرد وصوله للأبطال سيتحول لتاريخه هناك".

وأكمل الجناح الإسباني: "برأيي ثنائية التأهل لدوري الأبطال وكأس إيطاليا من الممكن تحقيقها".

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ورفض سوسو الإشادات المبكرة بزميليه لوكاس باكيتا وبيونتك: "لاعبان كبيران، ولكن رأينا في الماضي من يبدأ بقوة ويتراجع، لنأخذ الأمور بهدوء".

وواصل: "سمعت مقارنات مع لاعبين فائزين بالكرة الذهبية، كالينيتش مر بوضع مماثل في البداية ثم انقلبوا عليه، إذا أخفقوا في مبارتين ينقلب الوضع".

وعن علاقته بميلان ومدربه جينارو جاتوزو: "أنا وعائلتي سعداء هنا ورفضت عروض عدة في الصيف، أريد التمديد، علاقتي الإنسانية خصوصاً بجاتوزو مميزة".

وختم: "في مباراة قلت له أنا وتشالهانجولو مستعدان للعب كأظهرة، هو شخص مثالي والرجل المناسب في المكان الصحيح وهو نقطة مرجعية لنا".

ويلعب ميلان الأحد المقبل مع كالياري ضمن الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإيطالي.