سوزا يواصل سخريته من الأهلي برد مستفز على الجماهير

اللاعب البرازيلي يواصل استفزازه للنادي الأهلي

واصل اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط النادي الأهلي السابق، ولاعب بشكتاش التركي الحالي، سخريته من الراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيله.

سوزا رحل عن صفوف الأهلي الموسم الماضي، حيث انضم لصفوف بشكتاش مع بداية الموسم الحالي، بعدما رحل عن الراقي سبب عدم حصوله على مستحقاته.

اللاعب البرازيلي رد على أحد متابعيه من جماهير النادي الأهلي التي دائمًا ما تهاجمه، بشأن مسيرته مع الراقي، حيث قام المتابع فيما بعد بمسح تغريدته، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جوزيف دي سوزا رد على متابعه قائلًا: "أتذكر هذه كانت آخر مباراة فاز فيها الأهلي على الاتحاد، بعد أن رحلت عن الراقي، حيث أنهم لا يعرفون ما معنى الفوز عليهم".

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يسخر فيها سوزا من النادي الأهلي بعد رحيله، بسبب رحيله من النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته ودخوله في أزمة مع النادي.

وعلق سوزا من قبل على تعاقد الأهلي مع مواطنه البرازيلي باولينيو، حيث تمنى بأن يحصل على مستحقاته كاملة من النادي خلال الفترة القادمة.

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سوزا برر أيضًا سبب ردوده المستفزة على جماهير النادي الأهلي، حيث أكد على أن الجماهير لم تحترمه وتقوم دائمًا باستفزازه.