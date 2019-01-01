سوزا: لست سعيدًا بما حققته مع الريان هذا الموسم

الرهيب خرج من الموسم بخفي حنين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف سوزا؛ المدير الفني للريان القطري، مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي بالودية، إلا أنه أكد أن فريقه سيقدم مباراة جيدة ليختم بها الموسم.

الرهيب يحل ضيفًا غدًا الثلاثاء، على الفريق الأوزبكي، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال سوزا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقاء الغد بمثابة مباراة ودية، كلانا ودع البطولة، والنتيجة غير مجدية، لكننا سنسعى لإنهاء الموسم بانتصار، وسنقدم مباراة جيدة حتى نودع البطولة بشكل جيد".

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وأضاف: "ندخل كل مباراة بهدف الفوز، حاولنا التغلب على الوحدة الإماراتي، لكن هناك بعض الأشياء حالت دون ذلك، وخلال مواجهة اتحاد جدة السعودي تركيزنا كان على كأس الأمير، لكن بشكل عام وبنظرة عامة على الموسم فنحن حققنا مثلما تحقق الموسم الماضي، لكننا لسنا سعداء بذلك وكنا نسعى للأفضل".

يذكر أن الريان لم يحقق سوى فوز وحيد خلال مشواره بدور المجموعات، ليتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما يأتي لوكوموتيف ثالثًا بأربع نقاط.

بينما تأهل الوحدة الإماراتي واتحاد جدة كأول وثاني المجموعة، بعدما رفعا رصيدهما إلى 12 و10 نقاط على الترتيب.