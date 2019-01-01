سوزا: سأريح اللاعبين أمام الاتحاد.. هدفنا كأس الأمير وليس آسيا

الريان يتذيل الترتيب في دوري الأبطال، لكن الأهم كأس الأمير لدى الإدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن سوزا؛ المدير الفني للريان القطري، فقد الأمل في تأهل فريقه إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا، رغم أنه لم يودع البطولة رسميًا.

الرهيب يستضيف اتحاد جدة السعودي غدًا الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال سوزا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة الغد بالتأكيد صعبة، خاصة أننا خضنا مباراة منذ ثلاثة أيام في كأس الأمير، ولم نتمكن من الإعداد بشكل جيد للقاء، لكننا مستعدون والفوز هو هدفنا دائمًا".

اتحاد جدة يسعى لنسيان خسارة كأس الملك قبل مواجهة الريان

وأضاف: "كأس الأمير أولوية لدينا في هذه المرحلة، وتركيزنا الأكبر عليه أكثر من دوري الأبطال، لذلك سأريح بعض اللاعبين أمام الاتحاد حتى يكونوا في أفضل مستوى أمام السد في نصف نهائي كأس الأمير".

مدرب الرهيب اختتم: "سنلعب للفوز وتحقيق أفضل ما لدينا حتى نحقق نتيجة أفضل مما حققنا في الذهاب، لكن في الأخير هدف النادي الفوز بكأس الأمير، ونحن كجهاز فني نحترم رغبة الإدارة، ورغم ذلك سنقدم مئة بالمئة من مستوانا أمام الاتحاد".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الرهيب والعميد، انتهى بفوز الأخير بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويتذيل الريان جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما يحل الاتحاد ثانيًا بسبع نقاط.

أما الصدارة فيحتلها الوحدة الإماراتي بتسع نقاط، ويأتي لوكوموتيف الأوزبكي ثالثًا بأربع نقاط.