سوزا: الصيام برئ من هزيمة لوكوموتيف وتأثرنا بتغييرين اضراريين

الريان اختتم مشواره الآسيوي بهزيمة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض سوزا؛ المدير الفني للريان القطري، تحميل الصيام مسؤولية الهزيمة أمام لوكوموتيف الأوزبكي، مؤكدًا أن فريقه قدم شوط أول مميز.

الرهيب اختتم مشواره بدوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام الفريق الأوزبكي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات.

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وقال سوزا، خلال تصريحات نقلها الحساب الرسمي للريان: "النتيجة غير جيدة بالنسبة لنا، لأننا قدمنا شوط أول جيد، لكننا لم نقدم المطلوب في النصف الثاني ومن هنا خسرنا المباراة".

وأضاف: "الصيام برئ من الهزيمة، والدليل أن اللاعبين قدموا شوط أول مميز، لكن التراجع حدث في الشوط الثاني، لأننا اضطررنا لخروج فييرا، للإصابة، وخرج جومو لأنه لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، وبالتأكيد هذا أثر على الفريق بالكامل، لأهمية اللاعبين".

يذكر أن المباراة كانت تعد تحصيل حاصل لكلا الفريقين، حيث ودع الرهيب البطولة متذيلًا جدول ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بينما خرج لوكوموتيف بسبع نقاط كثالث المجموعة.