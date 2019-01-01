سوريانو يضع الهلال في مأزق ويطالب بكل مستحقاته

الإسباني سوريانو يطالب الهلال بكل مستحقاته عقب تعبير النادي عن رغبته في الرحيل قبل انطلاق الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب الإسباني سوريانو نجم فريق الهلال طالب النادي بكل مستحقاته المالية ليرحل قبل انطلاق الموسم الجديد.

جاء هذا عقب أن أعربت إدارة النادي عن رغبتها في رحيل اللاعب عن الفريق، ومحاولتهم التوصل لاتفاق من أجل إتمام الرحيل دون عبء مادي كبير على الفريق.

ولم تتوصل إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل حتى وقتنا هذا لاتفاق أو حل مع اللاعب من أجل إنهاء عقده بشكل ودي لا يضع الفريق تحت طائلة مادية كبيرة.

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ويصر اللاعب بشكل كبير على نيل كل مستحقاته المادية بشكل كامل، بعدما فشلت الإدارة في الفترة الماضية في الحصول على عرض مناسب من أجل بيعه.

وكانت إدارة الهلال قد ناقشت أكثر من حل لرحيل اللاعب دون تغريم النادي ماديًا بشكل كبير، من ضمنها الرحيل في صفقة بيع، أو فسخ التعاقد بشكل ودي، كما ناقشت إمكانية إستمراره للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن اللاعب الذي انضم لصفوف الريال في يناير الماضي لديه مستحقات مادية تقدر بـ ١٥ مليون يورو حال رحل عن الفريق في هذا الصيف دون إتمام تعاقده.