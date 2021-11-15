"سوبر هيرو".. ألفيش يصف عودته لارتداء قميص برشلونة

عاد النجم البرازيلي دانييل ألفيش إلى برشلونة من جديد بعد 5 أعوام على رحيله، على أمل استعادة الأمجاد التي حققها مع الفريق من قبل.

برشلونة كان قد أعلن مساء الجمعة، عن عودة ألفيش في صفقة انتقال حر حتى يونيو 2022.

ليخضع اللاعب صاحب الـ38 عامًا صباح اليوم الإثنين، إلى الفحوصات الطبية في مستشفى برشلونة، تمهيدًا لانضمامه إلى التدريبات الجماعية مع المجموعة تحت قيادة المدرب الجديد، تشافي هيرنانديز.



اللاعب الملقب بـ "تارنتولا" حرص على التعليق على عودته المثيرة في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية.



ماذا قال ألفيش؟





تحدث ألفيش عن شعوره بعد العودة إلى النادي الكتالوني: "ارتداء قميص برشلونة يجعلك تشعر وكأنك بطل خارق".

وأضاف: "كنت أحاول العودة إلى برشلونة منذ فترة طويلة، لذا أنا سعيد للغاية الآن، إنها فرصة رائعة وتحدِ لا يُصدق".

تابع: "إعادة ارتداء هذا القميص واللعب مجددًا في كامب نو، يعني المزيد من القوة والأردينالين، لو لم أعد إلى برشلونة كلاعب، كنت لأعود بطريقة أخرى، هذا أمر لا نقاش فيه".

وأكمل: "ما زلت أشعر بالصدمة من عودتي إلى هنا، فكرة العودة إلى برشلونة كانت أمر محسومًا بالنسببة لي، لكن المدهش أنني عُدت كلاعب! وهذا الأمر يعد امتيازًا لي".

وواصل: " الآن نحن أمامنا عملية إصلاح، لكن علينا أن نسرع تلك العملية نوعًا ما، لا يوجد لدينا مجال لإرتكاب الأخطاء في الفترة المقبلة".

وعن طموحاته مع برشلونة الفترة المقبلة، قال ألفيس: "أريد أن أفوز بالمباريات والألقاب بالطبع، علينا أن نؤمن بذلك، نحن برشلونة أفضل نادِ في العالم".

ماذا قدم ألفيش مع برشلونة؟

اللاعب البرازيلي حظى بمسيرة مبهرة قبل رحيله إلى يوفنتوس منذ 5 سنوات، حيث حصل على 3 بطولات دوري أبطال أوروبا كما توج بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة 6 مرات، وفاز بكأس ملك إسبانيا في 5 مناسبات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

ومن المقرر أن يتم تقديم داني ألفيش للجماهير رسميًا في ملعب "كامب نو" يوم الأربعاء القادم، وليس من المستبعد تسجيل ظهوره الأول مع تشافي أمام إسبانيول في ديربي كتالوني.