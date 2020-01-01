سوبر زلاتان .. إبراهيموفيتش يهدي نجوم ميلان أجهزة بلاي ستيشن 5

خطوة رائعة من المهاجم السويدي

أظهر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، شخصيته القيادية بصورة واضحة في الملعب، منذ عودته لصفوف ميلان في يناير الماضي.

الأمر لم يتوقف على قدراته التهديفية وشخصيته في الملعب، بل وصل الأمر لعلاقته القوية بلاعبي الفريق الإيطالي.

زلاتان قرر منح زملائه أجهزة "بلاي ستيشن 5" الذي تم صدوره حديثًا، وذلك لرفع الروح المعنوية داخل ميلان.

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وهو أظهر المزاج الاحتفالي الكبير الذي يتمتع به المهاجم المخضرم، بمحاولته نشر السعادة وروح الود بين اللاعبين.

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صامويل كاستييخو جناح ميلان قرر توجيه الشكر لزلاتان على هذه الخطوة، حيث نشر صورة لهدية النجم السويدي له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وهو ما فعله أيضًا المدافع الأرجنتيني ماتيو موساكيو، ومهاجم الفريق رفائيل لياو حيث نشر كل منهما صورة الهدية ومعها عبارة "شكرًا زلاتان".

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يذكر أن صاحب الـ39 سنة يعيش حالة مميزة مع ميلان هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف في 9 مباريات بكل البطولات حتى الآن.