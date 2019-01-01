سواريز: يومًا تلو الآخر يتأكد الجميع بأن ميسي هو الأفضل في العالم

ميسي ساعد سواريز في نمو شخصيته..

واصل لويس سواريز، لاعب برشلونة، إشادته اللا متناهية بزميله ليونيل ميسي، إذ أكد على أن إيمان الجميع يزداد يومًا تل والآخر بأن البرغوث الأرجنتيني هو الأفضل في العالم بكل المقاييس.

الجميع يعرف أن سواريز تربطه علاقة قوية بميسي منذ وصوله إلى الكامب نو منذ خمسة مواسم، ويذهب البعض للقول أن الدولي الأوروجويائي مستمر في البرسا بفضل دعم الليو وصداقته له.

الثنائي لديهما أرقامًا كبيرة منذ أن جمعهما قميص البرسا، وهذا الموسم لم يشهد اختلافًا كبيرًا في الأرقام المميزة، فساهم كلاهما بـ 14 هدفًا في الدوري الإسباني رغم الغياب المتكرر لميسي بسبب الإصابة.

"لقد ساعدني ميسي كثيرًا في نمو شخصيتي، كان لدينا تقارب منذ البداية. التأقلم والتعايش كانا سبب في الصداقة فيما بعد، وبالتأكيد ساعدت اللقطات المميزة بيننا في الملعب على تعميق العلاقة."

الكثير من المقارنات بين كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والأسطورة الأرجنتينية على من يكون الأفضل في العالم، ولكن بالنسبة لسواريز، هذا الأمر ليس محل تساؤل من الأساس، حيث قال "يعلم الجميع أنه الأفضل في العالم، لقد أثبت ذلك ويستمر في إثبات ذلك يومًا تل والآخر.".

كما أضاف "لقد أظهر لي قيمة الصداقة والمساعدة، لقد ساعدني كثيرًا عندما كنت أقاتل من أجل تحقيق الحذاء الذهبي، في اليوم الثاني منحني هدفًا أمام إيبار.".

وتطرق سواريز للحديث عن الحالة الراهنة لبرشلونة، وسط الكثير من الانتقادات التي يتلقاها المدرب إرنستو فالفيردي على تراجع الأداء والنتائج سواءً في الدوري الإسباني أو بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة سيكون على موعد مع شهر قوي وصعب، عندما سيُلاقي بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان على الصعيد الأوروبي، مع مباراتين محليتين في غاية الصعوبة أمام أتليتكو مدريد خارج الديار، والكلاسيكو أمام ريال مدريد في الكامب نو.

"هناك شهر لطيف للغاية، نحن نحب هذه الأمور كلاعبين وأشخاص. يجب أن تكون مستعد بدنيًا وعقليًا، ربما لن تكون مباريات سهلة ولكن نأمل أن نبذل قصارى جهدنا بدعم من مشجعينا."

وأتم "لم نحقق بداية جيدة في الدوري، لقد خسرنا حتى الآن في الدوري نقاطًا لم نخسر مثلها في المواسم الماضية، لكننا ندرك أن الفرق الأخرى تنافسنا جيدًا أيضًا."

يذكر أن برشلونة يقبع على صدارة ترتيب الليجا بالتساوي مع ريال مدريد برصيد 25 نقطة، مع فارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث.