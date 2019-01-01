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سواريز يوضح فترة غيابه عقب الخروج من جراحة الركبة

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Clive Brunskill
النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة يؤكد أن فترة غيابه ستكون أقل مما هو متوقع ويكشف عودته في كوبا أمريكا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة أن فترة غيابه عن الملاعب ستكون أقل مما هو متوقع عقب خضوعه لجراحة في الركبة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سواريز لصالح صحيفة "إلبايس دي مونتيفيدو"، وأكد خلالها أنه سيكون جاهزًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب أوروجواي.

وقال سواريز: "سأكون في أفضل حال، خلال شهر واحد سأكون جاهز للمشاركة في المباريات"، مما يعني جاهزيته للتواجد في بطولة كوبا أمريكا.

وأضاف: "ما عانيت منه في ركبتي ليس مثل إصابة 2017، الأولى كانت إصابة في الغضروف، أما هذه المرة كانت في الغضروف المفصلي".

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وكان سواريز قد خضع لعملية جراحية كما أعلن نادي برشلونة قبل ساعات، وذكر النادي أن غيابه سيكون بين أربعة وستة أسابيع.

جدير بالذكر أن منتخب أوروجواي سيخوض مباريات كوبا أمريكا المقبلة في البرازيل بالمجموعة الثالثة ضد كل من الإكوادور واليابان وتشيلي.

 

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