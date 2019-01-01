سواريز يوضح فترة غيابه عقب الخروج من جراحة الركبة

النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة يؤكد أن فترة غيابه ستكون أقل مما هو متوقع ويكشف عودته في كوبا أمريكا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة أن فترة غيابه عن الملاعب ستكون أقل مما هو متوقع عقب خضوعه لجراحة في الركبة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سواريز لصالح صحيفة "إلبايس دي مونتيفيدو"، وأكد خلالها أنه سيكون جاهزًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب أوروجواي.

الأندية التي ضمنت أماكنها في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم من الدوريات الخمس الكبرى:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ليفربول

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 تشيلسي

🇫🇷 باريس سان جيرمان

🇫🇷 ليل

🇩🇪 بايرن ميونخ

🇩🇪 دورتموند

🇩🇪 لايبزيج

🇮🇹 يوفنتوس

🇮🇹 نابولي

🇪🇸 برشلونة

🇪🇸 أتليتكو مدريد

🇪🇸 ريال مدريد — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مايو ٢٠١٩

وقال سواريز: "سأكون في أفضل حال، خلال شهر واحد سأكون جاهز للمشاركة في المباريات"، مما يعني جاهزيته للتواجد في بطولة كوبا أمريكا.

وأضاف: "ما عانيت منه في ركبتي ليس مثل إصابة 2017، الأولى كانت إصابة في الغضروف، أما هذه المرة كانت في الغضروف المفصلي".

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وكان سواريز قد خضع لعملية جراحية كما أعلن نادي برشلونة قبل ساعات، وذكر النادي أن غيابه سيكون بين أربعة وستة أسابيع.

جدير بالذكر أن منتخب أوروجواي سيخوض مباريات كوبا أمريكا المقبلة في البرازيل بالمجموعة الثالثة ضد كل من الإكوادور واليابان وتشيلي.