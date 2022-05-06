سواريز يطلب العودة لبرشلونة.. ورد غير متوقع من لابورتا!

فتح لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، الباب مُجدداً أمام العودة إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

المهاجم الأوروجواياني، كان قد رحل عن قلاع الكامب نو بداية الموسم الماضي، متجهاً إلى أتلتيكو مدريد ليقود النجم البالغ من العمر 35 عاماً الفريق لتحقيق لقب الدوري الإسباني بعد أن سجل 21 هدفاً.

هل يعود سواريز مجدداً إلى برشلونة؟

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلاً عن برنامج "الشيرنجيتو"، أن لويس سواريز يرغب في العودة إلى صفوف برشلونة مع تخفيض راتبه السنوي، بما يُناسب الظروف الإقصادية التي يُعاني منها الفريق الكتالوني.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد لويس سواريز مع أتلتيكو مدريد في الصيف المُقبل، ولم يتحدث أحد حتى الآن في إمكانية تجديد عقد اللاعب مع الروخيبلانكوس.

هل يُرحب برشلونة بعودة سواريز؟

كما أكد البرنامج الإسباني، أن برشلونة تأكد بالفعل من رغبة سواريز بالعودة إلى برشلونة، إلا أن مجلس إدارة خوان لابورتا وتشافي هيرنانديز طالبه بالانتظار، حيث أن الفريق الكتالوني لا يستبعد احتمالية عودته، لكن البارسا يحتاج إلى إضافات مُثيرة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

جدير بالذكر أن لويس سواريز شارك في 42 مباراة الموسم الجاري في جميع البطولات، نجح في تسجيل 13 هدف بينما أرسل 3 تمريرات حاسمة.

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