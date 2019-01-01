سواريز يحسم مستقبله ويعلق على صفقة نيمار

تعرف على موقف سواريز من انضمام نيمار للبلوجرانا

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كشف لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن رأيه في التفاوض مع باريس سان جيرمان لضم نيمار كما تحدث عن مستقبله.

ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، أكد أنّ بطل الدوري الفرنسي لا يمانع بيع نيمار حال تلقى عرضًا مناسبًا.

وقال صاحب الـ 32 عامًا في تصريحات للصحافة الأورجوائية: "أعلم أنّ نيمار يمر بظروف صعبة ويجب أن نمنحه الفرصة لاتخاذ القرار فيما يرغب بالقيام به".

وتابع: "أعتقد أنّ الأمر معقد للغاية ولكني لا أعرف ما الذي سوف يحدث في الأيام المتبقية".

كما نفى البستوليرو إمكانية الرحيل عن صفوف البلوجرانا مؤكدًا أنّه لا يرغب سوى في مساعدة الفريق وتقديم العون في أي وقت لكونه في أفضل نادي بالعالم.

وحول منتخب بلداه علّق: "أنا سعيد بالأسماء الموجودة والمواهب الشابة التي تظهر كل فترة لاستكمال المثيرة وشاهدنا عدد منهم في كوبا أمريكا".

واختتم: "أهدرت ركلة الجزاء لأنني رغبت في تسديد الكرة بأبعد زاوية عن الحارس ولكنها لم تكن جيدة. أنا إنسان ووارد أن أخطيء ولقد عانت عائلتي من هذا الأمر ولكن يجب أن تبقى رأسي مرفوعة".

جدير بالذكر أنّ أوروجواي خرجت من ربع نهائي كوبا أمريكا بعد الخسارة من بيرو بركلات الترجيح.