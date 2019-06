سواريز: مباراة تشيلي لم تعبر عن مستوى اليابان

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروجواي، أنّ خسارة اليابان من تشيلي لم تعبر عن مستواهم في لقاء الليلة بالجولة الثانية من كوبا أمريكا..

أوروجواي تعادل مع اليابان بالجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا.

وقال سواريز في تصريحات عقب المباراة: ""كنا نعرف جيدًا بأن نتيجة مباراة تشيلي لا تعبر عن مستوى منتخب اليابان الذي يمتلك إمكانيات كبيرة وقدرات هجومية".

وتابع: "هم يتمتعون بسرعة كبيرة وقدرة جيدة على التعامل مع المرتدات ولذلك كانو خطرين وخلقوا الكثير من الفرص الصعبة".

البيستوليرو اختتم تصريحاته بقوله: "بشكل عام لعبنا مباراة جيدة وكنا الأقرب للفوز في بعض الأوقات ولكن استغل المنتخب الياباني بعض الأخطاء للتسجيل".

جدير بالذكر أنّ منتخب أوروجواي انتصر برباعية نظيفة على إكوادور في الجولة الأولى وهي النتيجة ذاتها التي خسر بها اليابان أمام تشيلي.

The surprises keep coming at #CopaAmerica2019



, coming off a 4-0 loss to in their opener, have held to a draw 😲 pic.twitter.com/Nq5Dhj68C0