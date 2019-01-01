سواريز: ماكسي جوميز قد يخلفني ونقاتل للفوز بالثلاثية

تعرف على تصريحات سواريز حول مهاجم برشلونة المستقبلي وحلم الفريق لحصد الثلاثية

تحدث لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن إمكانية التعاقد مع ماكسي جوميز، لاعب سيلتا فيجو، لخلافته كما كشف عن طموحات البلوجرانا في حصد الثلاثية.

سواريز سجل 16 هدفًا في الموسم الجاري ليصبح ثاني الهدافين خلف ليونيل ميسي.

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "برشلونة هو الافضل في العالم وحينما خسرنا لقاء الذهاب كنا على ثقة من قدرتنا على العودة والفوز لأننا لن نفرط في أي بطولة وسوف نقاتل لأجل تحقيق الثلاثية".

وتابع: "وصول ريال مدريد لنصف النهائي لا يهمنا، فإن أردنا الفوز علينا الاستعداد لتجاوز جميع الفرق وبالتالي سنحاول التحقيق اللقب بغض النظر عن المنافس".

صاحب الـ 32 عامًا أكد أنّ حالته البدنية جيدة وجاهز حتى للمشاركة في كوبا أمريكا مع أوروجواي كما أشار إلى أنّ حالة صامويل أومتيتي مختلفة عنه.

وواصل: "أعلم أن برشلونة قد يتعاقد مع مهاجم بديل وهذا أمر طبيعي ومن الضروري إيجاد مهاجم شاب ولكن لن يكون الأمر سهلًا، وأعتقد أنّ ماكسي جوميز قد يكون مناسبًا لأنّه يتطور ولديه الطموح والخبرة".

💫 المدافع الذي سيرتدي رقم الساحر تشافي.



من أجل تدعم الخط الخلفي.. برشلونة يتعاقد مع توديبو لاعب تولوز الفرنسي الشاب ✍️ #DeadlineDay pic.twitter.com/Hqc8WXyhqm — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

وأردف: "لا أعرف سبب الحديث عن مستقبل إيرنستو فالفيردي، ما أعرفه أن لديه عقد ينتهي في 2020، وأتمنى لجوردي ألبا الاستمرار مع الفريق فهو يضيف لنا الكثير ويمتلك الثقة والمهارة التي نحتاج لها".

سواريز رفض الحديث عن إمكانية انضمام ماتياس دي ليخت إلى برشلونة لكونه لاعبًا لصفوف أياكس.

وحول دوري أبطال أوروبا، اختتم لويزيتو: "لا نبالي بما حدث أمام روما لأنّه من الماضي، علينا أن نفكر في تجاوز الفترة المقبلة وكسر الاستمرار لثلاث سنوات دون تحقيق البطولة ولابد من القتال خلال الموسم الجاري".

البيستوليرو لديه 168 هدفًا في 226 مباراة لعبها مع برشلونة ليصبح في قائمة هدافي البلوجرانا التاريخية.