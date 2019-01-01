سواريز: لم أكن أريد فعل أي شيء عقب الخسارة أمام ليفربول

البيستوليرو يعتبرها من أسوأ لحظات حياته..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحدث لويس سواريز مهاجم برشلونة عن خسارة الفريق الشهيرة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنها من أسوأ أيام حياته.

وقال سواريز في مقابلة مع فوكس:"عقب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا في ليفربول أردت الاختفاء من العالم".

وأضاف:"لقد كانت أسوأ أيام مسيرتي بالتساوي مع فترة كأس العالم 2014، لم آخذ أولادي إلى المدرسة لأن الكل كان يمكنه رؤية أن ما حدث كان خاطئاً".

وأوضح:"كانت تلك هي الأيام التي لم أكن أريد فيها فعل أي شيء".

وعن الانتقادات التي يتلقاها زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق قال:"نتحدث عن تلك الأشياء ومن الواضح أنها تؤذيه كإنسان، ولكن لاعب كرة القدم يجب أن يعتاد على النقد".

وكان برشلونة قد ودع نصف نهائي دوري الأبطال رغم فوزه على البطل ليفربول 3-0 ذهاباً، بعد الخسارة 4-0 في الإياب.