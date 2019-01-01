سواريز: لعبت وأنا مصاب وديمبلي وكوتينيو ودي يونج مستقبل برشلونة

تعرف على تصريحات سواريز حول إصابته ورأيه في دي يونج وديمبلي وكوتينيو

تحدث لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن لعبه وهو مصاب منذ بداية الموسم ورأيه في عثمان ديمبلي وفيليبي كوتينيو وصفقة الفريق الجديدة فرينكي دي يونج.

سواريز سجل 16 هدفًا في الموسم الجاري ليصبح ثاني الهدافين خلف ليونيل ميسي.

وقال سواريز في حوار مع "سبورت" الإسبانية: ""عثمان ديمبلي لا يزال صغيرًا ومساحة التطور أمامه كبيرة، أنا أدعمه كثيرًا فنحن نتوقع منه الأفضل دائمًا ولكنّه لا يزال بحاجة للتعلم من عدد كبير من اللاعبين داخل غرفة الملابس ويعرف طريقة اللعب في برشلونة والاستفادة من إمكانياته. أعتقد مع الوقت سيصبح بين الأفضل في العالم. كما أنّه أسرع لاعب زاملته".

وأضاف: "الحصول على شارة القيادة لن يغير أي شيء فأنا امتلك الخبرة الكافية كما أنني الأكبر عمرًا بعد توماس فيرمالين، ولكن الجميع يعلم دوري في غرفة الملابس دون شارة. بالطبع سيكون الأمر مثيرًا لكنني أعرف دوري دون الاحتياج لأن أكون القائد".

ثاني هدافين برشلونة في الموسم الجاري أكد أنّ الانتقادات في "كامب نو" منطقية للغاية بسبب تطلب الجماهير ورغبتهم في الفوز بجميع المباريات والبطولات وأنّ هذه الأمور لا تؤثر عليه لأنّه يفهم الوضع في البلوجرانا ويحاول الرد في الملعب.

سواريز اعترف بأنّه لعب وهو مصاب في بداية الموسم ولكنّه تحمل الألم وتعامل مع طبيب ليصبح في أتم حالة بدنية مع مطلع العام الجاري وحاليًا لا يوجد أي أزمة.

وحول مستوى فيليبي كوتينيو، واصل: "أزمة اللاعب لا تتعلق بالمركز لأنّه يلعب في نفس المركز مع البرازيل ولكن الوضع مؤقت وهو لاعب يعرف كيف يترك بصمته في المباراة، ولقد مررت بالتجربة ذاتها حينما غادرت ليفربول وجئت لبرشلونة فدائمًا الفترة الأولى صعبة".

💫 المدافع الذي سيرتدي رقم الساحر تشافي.



من أجل تدعم الخط الخلفي.. برشلونة يتعاقد مع توديبو لاعب تولوز الفرنسي الشاب ✍️ #DeadlineDay pic.twitter.com/Hqc8WXyhqm — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

وأردف: "جلوسه على دكة البدلاء جاء بعد الإصابة وتألق عثمان واللاعب تقبل الأمر ولكنّه الآن في وضعية أفضل وبدأ يتأقلم على طريقة اللعب ويساعد الفريق بصورة جيدة".

مهاجم البلوجرانا أكد أن التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس أمر رائع للغاية وسوف يتم الترحيب به في كتالونيا ومحاولة إزالة الضغط حتى يتسنى للاعب تقديم أفضل ما لديه. كما نفى التواصل مع أنطوان جريزمان لإقناعه باللعب مع برشلونة بعد تجديد الأخير عقده مع أتلتيكو مدريد.

واختتم: "التعاقد مع لاعبين شباب مثل أرتور ودي يونج لن يغضب راكيتيش لأنّه يمتلك الخبرة. بالنسبة لي لن أغضب لو جاء مهاجم بعمر 22 عامًا لأن هذا يمنحه فرصة للتعلم واكتساب الخبرة".

البيستوليرو لديه 168 هدفًا في 226 مباراة لعبها مع برشلونة ليصبح في قائمة هدافي البلوجرانا التاريخية.