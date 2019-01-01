سواريز: في برشلونة نريد الفوز بكل شيء ومباراة ليفربول دمرت الموسم الماضي

بعد الخسارة من ليفربول برشلونة الموسم الماضي حقق الدوري فقط

أكد لويس سواريز مهاجم برشلونة، أن خسارة فريقه أمام ليفربول الموسم الماضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أدت إلى تدمير موسم الفريق الكتالوني بالكامل.

وقال سواريز في تصريحات صحفية: "في برشلونة نحن نريد الفوز بكل شيء، عدم التفكير في الفوز بالثلاثية يعد أمراً سيئاً في الفريق".

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وتابع: "الأمر ليس سهلاً هكذا، الموسم الماضي خسرنا مباراة واحدة أمام ليفربول، أدت إلى تدمير الموسم بأكمله، إذا فزنا على ليفربول كانت فرصتنا في تحقيق لقب دوري الأبطال سترتفع".

وأكمل: "أنا أشعر بالسعادة هنا واحترام الجماهير، أشعر بتقدير النادي لي أتطلع إلى البقاء هنا أطول فترة ممكنة وسأحارب على تحقيق ذلك".

واستطرد: "من الممكن بعد اعتزالي كرة القدم، أن أعيش في مدينة برشلونة مع عائلتي فنحن سعداء هنا ونحب أجواء المدينة".

وتطريق مهاجم منتخب أوروجواي صاحب الـ 32 عاماً، إلى الحديث عن اختلاف طرق التحفيز قبل المباريات بين منتخب بلاده والفريق الكتالوني.

وقال سواريز حول هذا الأمر: "طرق التحفيز قبل المباريات تختلف من فريق لفريق، مثلا في منتخب أوروجواي نحن نتحدث قبل اللقاء لنحمس أنفسنا".

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وواصل: "ولكن في برشلونة الوضع يختلف، عندما وصلت رأيتهم اعتادوا على نوع آخر من التركيز قبل المباريات لم يكن هناك الكثير من الحديث وكانوا يفوزون دائماً بهذه الطريقة".

جدير بالذكر أن سواريز شارك مع برشلونة هذا الموسم في 13 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها ثمانية أهداف.