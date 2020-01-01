سواريز: بايرن ميونخ أحد المرشحين للقب وحققنا هدفنا أمام نابولي

قادرون على تخطي بايرن..

أعرب لويس سواريز، لاعب برشلونة، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نابولي بثلاثية لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل العملاق الكتالوني إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد أسبوعين من خسارته للقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

برشلونة سيضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونخ في ربع النهائي، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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وبالنسبة لسواريز، فإن مواجهة البافاري ستكون صعبة، حيث قال بعد مباراة نابولي "الجميع لديه خيارات للمباراة الواحدة، بايرن خصم عظيم وأحد المرشحين للقب، تمامًا مثل بقية الـ8 فرق الموجودة في لشبونة، لكن عليك أن تخوض المباريات".

كما أضاف "الفوز على نابولي كان ما أردناه على مدار آخر أسبوعين ومنذ نهاية الليجا، أعددنا للمباراة ونحن نعلم بصعوبة خصمنا مما رأينه من صعوبات في مباراة الذهاب".

"الشيء الأهم أننا مررنا منهم، الآن نحن نفكر في الخصم التالي الذي سنواجهه."

وتابع "نابولي فريق يصنع فرصًا كثيرة على صعيد الدوري، الخوف منهم كان في البداية ولكنهم لم يفعلوا شيئًا وتمكنا نحن من التسجيل".

وأتم "مع تقدم الدقائق صنعوا الفرص، وفي الشوط الثاني أدركنا أنهم سيضغطون أكثر، كان علينا التعامل مع ذلك، نحن أكثر من راضين عن الشوط الأول تحديدًا".

يذكر أن سواريز قد أحرز الهدف الثالث لبرشلونة من ركلة جزاء، كما قدّمت كتيبة كيكي سيتيين مباراة استثنائية في شوطها الأول بإحرازها لأربعة أهداف منهم هدف أُلغي لميسي.