سواريز: أريد مغادرة برشلونة

اللاعب يريد تجربة جديدة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن دينيس سواريز، لاعب برشلونة، أنه يرغب في مغادرة صفوف النادي واللعب بشكل أكبر، مؤكداً تفضيله البقاء في الليجا الإسبانية.

سواريز أمضى الشهور الستة الماضية معاراً مع أرسنال، ولكن لم يشارك إلا في دقائق معدودة بسبب معاناته مع الإصابة.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها "موندو": "أريد مغادرة برشلونة واللعب، هدفي هو البقاء في الليجا الإسبانية".

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💫لقطات مُسربة من التدريبات لـ @Aubameyang7 على احتفالاته في الموسم القادم😂pic.twitter.com/enSJIPvPJB — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

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وواصل: "عدت لبرشلونة منذ شهرين للتعافي من الإصابة ولم يتحدث معي أي شخص منذ ذاك الحين، خضت تجربة في إنجلترا وهذا أمر طيب".

وختم: "الآن أريد البقاء في إسبانيا في أجواء أعرفها وأكون قريباً من العائلة، ليس صحيحاً أنني رفضت فالنسيا، مارسيلينو مدرب من أفضل من عرفت وأتحدث معه دائماً".

وأكد فالنسيا وجود اهتمام بخدمات سواريز على لسان مديره العام ماتيو أليماني الشهر الماضي، وسعي ناديه لضم لاعب برشلونة الشاب.

ويملك سواريز عقداً مع برشلونة حتى يونيو من العام 2021