سوء حظ أم انتهى دوره؟ .. رقم سلبي قياسي لمارسيلو في ريال مدريد

هل هناك علاقة بين هزائم ريال مدريد ووجود مارسليو في الملعب؟

يمر النجم البرازيلي مارسيلو بفترة سيئة للغاية في تاريخه مع ريال مدريد، حيث يحصل على دقائق أقل وأصبح اعتماد زين الدين زيدان عليه أقل بشكل نسبي في ولايته الثانية.

مستوى فيرلاند ميندي الجيد أثر بشكل سلبي على عدد الدقائق التي كان يحصل عليها مارسيلو وتراجع دوره في صفوف ريال مدريد بشكل كبير.

لكن الأسوأ لم نقله بعد، فمارسيلو أصبح يملك واحد من أسوأ الأرقام في مسيرته الكروية على الإطلاق منذ عودة زين الدين زيدان.

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النجم البرازيلي هو الوحيد في نادي ريال مدريد الذي شارك في التسع هزائم التي تعرض لها الفريق في الدوري الإسباني.

وفي كل مرة يغيب فيها مارسيلو كان الفريق يحقق الانتصار أو يتعادل لكن الهزائم لم تطرق بابه قط في آخر 29 مباراة بالدوري الإسباني.

حيث فاز ريال مدريد في 20 مباراة في غياب مارسيلو، كما تعادل في تسعة في آخر عامين تقريبًا.

جدير بالذكر أن مارسيلو كان قد تسبب في ركلة جزاء الهدف الثاني لفالنسيا في مواجهة الأمس بالدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الخفافيش بأربعة أهداف لهدف وحيد.