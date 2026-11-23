مشاركة تابع GOAL على جوجل

إعلان

في بيان طبي صدر صباح اليوم، قال ريال مدريد: «عقب الفحوصات التي أجراها اليوم الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد، تبيّن أن لاعبنا إندريك يعاني من إصابة عضلية في العضلة المقرّبة اليسرى. وستتم متابعة تطور تعافيه».

شارك البرازيلي المولود عام 2006 في آخر 19 دقيقة يوم السبت، حين فاز الملكي على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 على ملعب برنابيو. جوزيه مورينيو أشرك إندريك بدلًا من ديوماندي في الدقيقة 71، حين كانت النتيجة لا تزال 1-1. ثم سجّل إسبي في الدقيقة 85 ليمنح الميرينجي الفوز.

خاض إندريك ثماني مباريات حتى الآن هذا الموسم، سجّل خلالها هدفًا واحدًا وقدّم تمريرة حاسمة واحدة. وقضى لاعب بالميراس السابق 160 دقيقة على أرض الملعب مع فريق مورينيو هذا الموسم.

وتعني الإصابة أن إندريك قد يغيب لمدة شهر تقريبًا، ليفوّت مباريات الدوري المقررة قبل فترة التوقف أمام ألافيس وريال سوسيداد وأتلتيك بلباو وأوساسونا ولا كورونيا، إلى جانب مباراتي دوري أبطال أوروبا أمام بي إس في وآرسنال.

إعلان إعلان

ميلان وروما مهتمان بقوة بالتعاقد مع إندريك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير. وإذا غاب البرازيلي حتى فترة التوقف، فقد تكون مشاركته يوم السبت الأخيرة له بقميص ريال مدريد هذا الموسم.