سوء الحظ يلاحق كريستيانو رونالدو .. هرب من كورونا لزلزال ماديرا

زلزال في مدينة ماديرا على بعد 49 كيلو من مقر إقامة كريستيانو رونالدو في فونشال.

ضرب زلزال صباح اليوم الأحد مدينة ماديرا في البرتغال على بعد 49 كيلو من مقر إقامة النجم كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن الزلزال لم يتسبب في أي أضرار مادية سواء في الأرواح أو المنشآت ومر دون مشاكل.

وأوضحت الصحيفة أن الزلزال كانت قوته 3.5 على مقياس ريختر لكنه لم يصل لمدينة فونشال التي يقطن بها رونالدو في الوقت الحالي.

المزيد من الفرق

ويتواجد كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي بمدينة فونشال رفقة أسرته ووالدته تحت الحجر الصحي خوفًا من فيروس كورونا الخطير.

كريستيانو رونالدو مستمر في يوفنتوس حتى سن 39.. ماذا عن ميسي؟

وتعاني والدة رونالدو من أزمة صحية كان قد غادر على إثرها إيطاليا الأسبوع الماضي قبل فرض الحجر الصحي هناك بعد تفشي الفيروس.

وسيستمر بقاء رونالدو في مدينة فونشال لمدة 15 يومًا على الأقل قبل أن يتم استئناف الدوري الإيطالي في بداية أبريل المقبل لو تم تنفيذ ذلك القرار.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل ليحدد مصير كرة القدم تحت تهديد فيروس كورونا الخطير ومدى قدرة الدول على إنهاء الدوريات.