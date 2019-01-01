سهر وتدخين وحفلات - أسلوب حياة فيراتي يثير التساؤلات بعد التألق أمام مانشستر يونايتد

لاعب الوسط الفرنسي كان من نجوم المباراة التي فاز بها باريس بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

خطف لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، الأضواء في فوز فريقه باريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد أمس الثلاثاء.

باريس أصبح على أعتاب التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بالتغلب على الشياطين الحمر بثنائية نظيفة سجلها كيليان مبابي وبريسنيل كيمبيمبي .

فيراتي كان أحد النجوم اللقاء بفضل تمريراته ورؤيته المميزة، ولكنه خرج بعد 75 دقيقة من زمن المباراة بسبب الإصابة.

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عدم استمرارية فيراتي على هذا المستوى المبهر، شيء لفت أنظار العديد من المحللين والمتابعين للدولي الإيطالي.

الطبيعي لأي لاعب هو الالتزام وعدم السهر أو التدخين، ولكن وفقاً للخبير الفرنسي جوليان لوران فحياة فيراتي تبدو مختلفة.

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وقال في تصريحات إذاعية لـ"بي بي سي":الأسبوع الماضي كان في حفل عيد ميلاد فيراتي، يسرف في الشرب والتدخين كعادته".

وأضاف:"شيء لا يصدق أن يظهر بهذا المستوى الاستثنائي على ملعب أولد ترافورد نظراً لأسلوب حياته غير الملتزم".

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وتابع:"إذا كان يعيش نفس حياة كريستيانو رونالدو لكان الأمر اختلف تماماً عن ما نراه، ولكن ما قدمه ضد مانشستر أمر مذهل بكل المقاييس".

يذكر أن فيراتي ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن باريس، وسط اهتمام كبير بضمه من نادي برشلونة الإسباني.