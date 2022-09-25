"سنُعيد صناعة التاريخ" .. رسالة مؤثرة من موسيماني للأهلي

الأهلي أعلن تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي

فاجأ الأهلي الجميع بإعلان تعاقده في وقت مبكر من فجر اليوم مع المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، لقيادته خلال الموسم الجاري، وقد وجد القرار ردود فعل إيجابية للغاية.

المدرب المتوج بلقبي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي المصري رحل عن الفريق في يونيو الماضي، ورغم ارتباطه بأكثر من نادٍ إلا أنه ظل دون عمل حتى وقع مع الأهلي الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي.

موسيماني للأهلي: سنعيد صناعة التاريخ

موسيماني عبر عن سعادته البالغة بتلك الخطوة وثقة إدارة النادي الأهلي به، وقد وعد الجماهير عبر رسالة مؤثرة بإعادة صناعة تاريخ النادي بعدما شُوه خلال الموسم الماضي بهبوطه من دوري المحترفين.

Shahid Shahid

إذ كتب عبر تويتر "أشعر بحماس كبير لتلك الفرصة ولا أستطيع الانتظار حتى الاجتماع مع فريقي الجديد الأهلي".

أضاف "شكرًا للرئيس والمدير التنفيذي ومجلس الإدارة واللاعبين والمشجعين لثقتهم بي للقيام بتلك المهمة. سنبذل قصارى جهدنا وسنعيد صناعة التاريخ وجعل الأمة الخضراء سعيدة".

من هو موسيماني مدرب الأهلي الجديد؟

المدرب صاحب الـ58 عامًا بدأ مسيرته الكروية كلاعب وسط عام 1982 وقد لعب لعدة أندية في جنوب إفريقيا بجانب احترافه عام 1996 في نادي السد القطري.

اتجه موسيماني بعد الاعتزال إلى التدريب، وبدأ المسيرة عام 2001 مع نادي سوبر سبورت يونايتد المحلي قبل أن يتولى تدريب منتخب البافانا بافانا عام 2010 ويستمر معه لعامين.

التجربة التي نقلت موسيماني خطوة كبيرة للأمام كانت مع صن داونز حين قاده للفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك عام 2016، وبعد 8 سنوات ونجاحات كبيرة مع النادي خاض تجربته الأهم في مسيرته وكانت مع الأهلي المصري.

وصل موسيماني القاهرة ليخلف رينيه فايلر الذي كان قد حسم الدوري عمليًا لصالح الأهلي وتركه في نصف نهائي دوري الأبطال، خاض "الموس" مباراتي نصف النهائي ضد الوداد والنهائي أمام الزمالك واستطاع الفوز بها جميعًا والتتويج باللقب الثمين.

موسيماني لم يتوقف هنا وحقق اللقب الثاني على التوالي في الموسم التالي، ووصل النهائي في الثالث لكنه خسره في المغرب أمام الوداد ليرحل عن الفريق الأحمر بعدها لعدم تحمله الضغوطات الإعلامية والجماهيرية والانتقادات الكبيرة لعمله ونتائجه خاصة على الصعيد المحلي.