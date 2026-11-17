الداهية يملك مفاتيح الساحر

ثلاثة أهداف في 12 دقيقة فقط (9 و15 و21)، بثلاث طرق مختلفة: تسديدة بالقدم اليسرى من الجهة اليسرى، ثم إنهاء لمرتدة سريعة، ثم خطف الكرة من مسافة قريبة.

الهاتريك يرفع رصيد فينيسيوس إلى 5 أهداف في آخر مباراتين مع البرازيل، بعد ثنائيته أمام اليابان، مقابل هدف وحيد في الليغا هذا الموسم مع ريال مدريد.

والعلاقة بين الساحر وأنشيلوتي ليست جديدة؛ فقبل وصول المدرب الإيطالي إلى مدريد سجل فينيسيوس 15 هدفًا في 118 مباراة خلال ثلاثة مواسم، وتحت قيادته سجل 91 هدفًا في 204 مباريات، وصولًا إلى موسم 2023-24 (24 هدفًا في 39 مباراة) الذي انتهى بجائزة ذا بيست ووصافة الكرة الذهبية.

ومنذ رحيل أنشيلوتي، لم تكن علاقة فينيسيوس بمدربيه سلسة: غضب علني عند استبداله في كلاسيكو أكتوبر 2025 أمام تشابي ألونسو، ثم بداية صعبة للموسم الحالي مع مورينيو شهدت جلوسه بديلًا أمام فياريال وطردًا كلّفه الإيقاف أربع مباريات، بينما يتقدم يان ديوماندي في حسابات المدرب البرتغالي.

منبوذا مورينيو يتحدان

الهدف الثاني جاء بتوقيع ثنائي ريال مدريد: مرتدة سريعة أنهاها فينيسيوس بتمريرة من إندريك.

إندريك، الذي لعب نحو 141 دقيقة فقط في 7 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بوجود كيليان مبابي، استغل غياب رافينيا (المطرود من على دكة البدلاء أمام اليابان) ليبدأ أساسيًا في مركز رأس الحربة، فصنع هدفًا وسجل آخر بتسديدة رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة 31، ثم خاض التسعين دقيقة كاملة، أي ما يقارب ثلثي ما لعبه مع ريال مدريد طوال الموسم، ليمنح مورينيو نفسه ما تمناه قبل التوقف: دقائق أكثر لثنائيه البرازيلي.

وكان أنشيلوتي نفسه قد نصح إندريك سابقًا بالرحيل عن ريال مدريد بحثًا عن الدقائق، وهو ما حدث بالإعارة إلى ليون، التي فتحت له باب قائمة كأس العالم. والآن، مع رفض مورينيو رحيله في الصيف، يتحدث اللاعب عن انفتاحه على إعارة جديدة في يناير.

رسالة إلى التلميذ

إستيفاو كان مفتاح الهجوم البرازيلي: صناعة هدفين في الشوط الأول (الثالث لفينيسيوس والرابع لإندريك) وتسديدة ارتطمت بالقائم في الدقيقة 8، قبل أن يوقّع بنفسه على الهدف الخامس في الدقيقة 51 بتسديدة يسارية من داخل المنطقة، إثر كرة ثابتة مرّرها جابرييل ماجاليش.

أداء يأتي في توقيت لافت، إذ لم يبدأ إستيفاو أساسيًا مع تشيلسي تحت قيادة تشابي ألونسو سوى في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي (أمام مانشستر يونايتد)، إلى جانب مباراتين في كأس الرابطة، ولم يسجل أو يصنع في 10 مباريات هذا الموسم، ليحقق مع البرازيل في ساعة واحدة ما عجز عنه مع ناديه منذ أغسطس، وجلس على الدكة طوال مباراة كأس الرابطة أمام ليفربول رغم غياب كول بالمر وجواو بيدرو.

ألونسو اعترف بأن اللاعب "قد يكون أسعد بالتأكيد"، ووعد بأنه "سيحصل على لحظته". أما أنشيلوتي، مدرب ألونسو السابق، فمنحه تلك اللحظة.

وتكتسب العودة قيمة إضافية بعد أن حرمته إصابة قوية في العضلة الخلفية (18 أبريل 2026 أمام مانشستر يونايتد) من المشاركة في كأس العالم.

قبل الاحتفال.. المقياس الحقيقي

يجب وضع السباعية في حجمها الطبيعي؛ فسنغافورة تحتل المركز 148 في تصنيف فيفا، والبرازيل خسرت قبل ثلاثة أيام فقط أمام اليابان 3-2، وخرجت من كأس العالم 2026 في دور الـ16 أمام النرويج.

كما أن سجل أنشيلوتي مع السيليساو قبل هذه المباراة لم يكن مثاليًا: 12 فوزًا و4 تعادلات و5 هزائم في 21 مباراة، وسط مطالبات علنية برحيله، أبرزها من روماريو.

الرسالة إلى مورينيو وألونسو وصلت.. لكن الاختبار الحقيقي لأنشيلوتي ونجومه لن يكون أمام سنغافورة.