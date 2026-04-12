سندرلاند يثير الغضب والذهول بمنشور عن برايان بروبي: "مخزٍ"

لعب براين بروبي، يوم الأحد، دورًا سلبيًا بارزًا خلال مباراة سندرلاند - توتنهام هوتسبير بتوجيهه دفعة غير ضرورية لقائد السبيرز كريستيان روميرو. وقد يكون الأرجنتيني قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة، لكن ذلك لم يمنع سندرلاند بعد المباراة من نشر منشور يبدو غير موفق عن بروبي.

دفع بروبي روميرو، ما أدى إلى اصطدامه بقوة بحارس المرمى أنتونين كينسكي. وبدا أن المدافع خرج بشكل سيئ للغاية على مستوى ركبته واضطر إلى مغادرة الملعب. أما كينسكي فأصيب بجرح في الرأس، لكنه تمكن من إكمال المباراة.

لم يستطع روميرو حبس دموعه وهو لا يزال في الملعب، ومن المرجح أن يغيب لفترة. وتكتب وسائل إعلام أرجنتينية أنه يُخشى من إصابة في الرباط الجانبي الداخلي، ما قد يضع كأس العالم في مهب الريح.

وبالنظر إلى العواقب المحتملة والمحزنة لدفعة بروبي، يجد كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي أنه من غير المفهوم أن سندرلاند نشر في نهاية فترة ما بعد الظهر صورة لبروبي مع التعليق: «حاولوا فقط إيقافه».

وجاء في تعليق شائع تحت المنشور: «كان يمكن أن يحصل على أربع بطاقات صفراء». وأضاف: «ربما أنهى موسم روميرو بتلك الدفعة. لم يكن ينبغي أن تشيدوا بأي شيء فعله اليوم. هذا يرسخ سابقة خطيرة».

وجاء في تعليق آخر: «بروبي تسبّب للتو في انتهاء موسم لاعب وربما كأس العالم أيضًا». «منشور مخزٍ». وكتب آخر بسخرية: «يا له من مستوى. لقد أصاب لاعبين. أحسنتم».

"أحد أكثر العروض قذارةً التي رأيتها منذ وقت طويل"، جاء في تعليق آخر. "هذا يقول الكثير عن النادي عندما يقرر المرء نشر هذا."

في الأرجنتين، وصلهم الحدث أيضًا. هناك يخشون أن يضطر روميرو، أحد الركائز الأساسية في المنتخب الوطني، إلى الغياب عن كأس العالم. وقد جلب ذلك لبروبّي كميات هائلة من ردود الفعل العنصرية.