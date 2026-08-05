"سنتخذ قرارنا في الوقت المناسب" .. فيفا يرد على مزاعم شراء إنفانتينو دعم المغرب مقابل استضافة نهائي كأس العالم 2030

تلك الأنباء أوردتها صحيفة «التايمز» نقلاً عن مصدر مجهول. ويواجه السويسري، الذي عقد يوم الأربعاء اجتماعًا طارئًا مع كبار المسؤولين في مكتب الفيفا الأفريقي بمدينة سال الواقعة على مشارف العاصمة المغربية الرباط، ضغوطًا كبيرة بعد فشل خطته الرامية إلى بيع حصص في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمستثمرين من القطاع الخاص.

ووفقًا لصحيفة «التايمز»، يسعى إنفانتينو حاليًا إلى حث الدول على إصدار إعلان دعم علني. وقد نأى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بنفسه بوضوح عن رئيس الفيفا، كما نأى العديد من كبار مساعديه علنًا عن خليفة جوزيف بلاتر خلال الأيام الماضية.

وينفي فيفا نفسه هذا التقرير المثير للجدل: «من الخطأ والمضلل الادعاء بأن رئيس الفيفا قد قدم أي وعد بشأن استضافة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2030. وستتخذ الفيفا قرارها في الوقت المناسب»، حسبما أفاد الاتحاد الدولي للكرة في رد على استفسار وكالة الأنباء الألمانية (dpa).

مكان إقامة المباراة النهائية وعدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2030 لا يزالان غير واضحين

ستُقام مباريات الدور النهائي لكأس العالم 2030 في ثلاث قارات، ومن المقرر أن تُقام معظم المباريات في إسبانيا والبرتغال والمغرب. ولطالما اعتُبر ملعب «برنابيو» في مدريد، الذي خضع لعملية تجديد مكثفة، المكان المنطقي لاستضافة المباراة النهائية. وتقوم الحكومة المغربية حالياً ببناء ملعب «الحسن الثاني» في الدار البيضاء، الذي يتسع لـ 115 ألف متفرج، وسيكون أكبر ملعب كرة قدم في العالم عند اكتمال بنائه.

ولم يتم حتى الآن حسم مسألة مكان إقامة المباراة النهائية، كما لم يتم تحديد عدد الفرق المشاركة. بعد أن شاركت 48 منتخباً وطنيًّا لأول مرة في كأس العالم التي انتهت قبل ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يسعى إنفانتينو إلى توسيع عدد الفرق المشاركة في الدور النهائي بعد أربع سنوات ليصل إلى 64 فريقاً.