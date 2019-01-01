سمولينج يقترب من العودة إلى إنجلترا

مستويات مميزة للمدافع في إيطاليا

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، يضع في الاعتبار فكرة إعادة كريس سمولينج، مدافع روما، لصفوف المنتخب.

سمولينج أعاد اكتشاف نفسه في صفوف روما الذي يلعب معه معاراً هذا الموسم من صفوف مانشستر يونايتد.

وذكرت "ديلي ميرور" أن ساوثجيت كان حاضراً في مدرجات "جيوسيبي مياتسا" مساء الجمعة لمراقبة المدافع الإنجليزي في لقاء إنتر مع روما.

وتلقى سمولينج إشادات عدة على المستوى الذي قدمه في مراقبة زميله السابق روميلو لوكاكو في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وشارك صاحب الثلاثين عامًا في 14 مباراة مع روما بكل المسابقات حتى الآن، وسجل هدفين لناديه الإيطالي.

وأكد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن اللاعب لا يزال يدخل في حساباته، وأنه سيعود لصفوف الفريق مجدداً بعد انتهاء إعارته.

ويعود آخر تواجد لسمولينج مع منتخب الأسود الثلاثة إلى يونيو من العام 2017.