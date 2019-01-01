سمولينج عن بداية راشفورد: اندهشنا من إمكانيات هذا الطفل

تعرف على تصريحات سمولينج حول راشفور

كشف كريس سمولينج، لاعب مانشستر يونايتد، بداية ماركوس راشفورد مع الشياطين الحمر في 2016 متحدثًا عن موهبة الفريق ويل كين.

راشفورد جدد عقده مع الشياطين الحمر حتى عام 2023.

وقال سمولينج في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "أول مرة قابلت فيها راشفورد كان بوجود المدرب لويس فان جال وكنا وقتها نمر بفترة عصيبة مليئة بالإصابات والغيابات ولذلك تم تصعيده".

وتابع: "أتذكر في أول تقسيمة في التدريبات له وحينما لُعبت الكرة على الرواق الأيسر خلف المدافعين ولا أتذكر من هو الظهير في هذه المواجهة، لكني وجدت راشفورد ينقض على الكرة ليحصل عليها ومن وقتها وصار مميزًا بالنسبة للفريق".

صاحب الـ 29 عامًا أشار إلى أنّ الجميع انتظر مشاركة راشفورد الأولى والتي ظهر فيها بمستوى رائع حتى تسائل الجميع عنه وعن إمكانياته.

وأردف: "كان يلعب جناخًا ولكنّه أيضًا نجح في مركز قلب الهجوم، أعتقد أنّه لاعب قادر على التأقلم مع كل المراكز المتاحة".

واختتم :"كنا نمتلك ويل كين في الأكاديمية وكان مستعدًا للحصول على فرصة للعب ولكن كثرة الإصابات هي من جعلت مشاركته صعبة. إنّه موهبة حقيقية".

جدير بالذكر أنّ ويل كين رحل معارًا إلى عدة فرق منها ويجان وشيفيلد ويندزداي قبل أن يستقر في هال سيتي.