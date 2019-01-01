سمولينج يؤكد تعافيه من إصابته ويتوقع مباراة كبيرة ضد تشيلسي

مدافع مانشستر يونايتد جاهز للقاء الإثنين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد أنه تعافى تمامًا من إصابته بكسر في أصبع القدم، وأصبح جاهزًا للعب مع الفريق.

وكان اللاعب الإنجليزي قد سجل عودته للعب خلال مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، لكنه جلس على مقاعد البدلاء أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث صاحب الـ29 عامًا لموقع ناديه الرسمي قائلًا عن حالته الصحية والبدنية "تعافيت تمامًا من إصابتي بكسر في أصبع القدم. كان من الجيد ان ألعب مجددًا يوم السبت، الأمر يتعلق الآن بإدارة مباراتي القادمة والوصول للحالة البدنية المناسبة للعب. آمل أن أكون متاحًا لجميع المباريات حتى نهاية الموسم".

"أخذت حقن خلال مباراتي فولهام وآرسنال، وحقن أكثر قبل مباراة ليفربول في آنفيلد، لكن هذا جعل الإصابة تسوء، لذا قررت بعدها التعامل مع الإصابة بالطريقة السليمة وألا أعود إلا بعد التأكد من الشفاء التام".

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أضاف "لم أكن محظوظًا لأكون جزءً من بداية الفريق مع سولشار، لكن كان جيدًا أن أرى الفريق متألقًا وجميلًا، وآمل أن أشارك معه في أقرب وقت أستعيد به جاهزيتي البدنية، أريد أن أكون قادرًا على اللعب والانخراط بالفريق في أسرع وقت ممكن".

وعن اللقاء القادم أمام تشيلسي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، قال سمولينج "نريد ضمان الفوز بلقب هذا العام، وسنبحث عنه يوم الإثنين. صحيح أننا لا نمتلك سجلًا جيدًا ضد تشيلسي لكننا كنا قريبين جدًا من الفوز في مباراة بداية الموسم الجاري، لعبنا جيدًا جدًا".

أتم قائلًا "يُمكننا البناء على أدائنا خلال المباراتين رغم أن النتيجة لم تكن في صالحنا. الحقيقة أن ليلة الإثنين ستحظى بمشاهدة العالم أجمع. هم سيبحثون عن نتيجة إيجابية بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي، ونحن كذلك بعد التعثر أمام باريس سان جيرمان، لذا ستكون مباراة كبيرة".