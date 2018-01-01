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سموحة يعلن استعارة باسم مرسي 6 أشهر

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باسم مرسي
سموحة بوابة باسم مرسي للعودة إلى الدوري المصري

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن ضم باسم مرسي مهاجم الزمالك، لمدة 6 أشهر مقبلة على سبيل الإعارة.

باسم مرسي لم يستكمل فترة إعارته إلى فريق لاريسا اليوناني من نادي الزمالك، ليعود مرة أخرى إلى الدوري المصري من بوابة سموحة.

فرج عامر كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منشور جاء فيه: "باسم مرسي في سموحة لنهاية الموسم على سبيل الإعارة".

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عودة باسم مرسي للدوري المصري دون استكمال فترة إعارته للنادي اليوناني، جاءت بسبب ظروف التجنيد، وعدم قدرته على استخراج تصريح للسفر إلى اليونان.

ويسعى باسم مرسي لاستعادة رونقة مع فريق سموحة، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى منتخب مصر، بعد فترة غياب منذ آخر مشاركة له في نوفمبر 2016 أمام غانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

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