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سموحة يضم عمرو بركات من الأهلي على سبيل الإعارة

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عمرو بركات إلى سموحة، ضمن صفقة انتقال ياسر إبراهيم للأهلي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي سموحة، على أنه اتفق مع مسؤولي الأهلي، على ضم عمرو بركات صانع ألعاب الفريق الأحمر.

عمرو بركات ضمن 4 لاعبين على قامة الانتظار بالأهلي، رفقة النيجيري جونيور أجايي ورامي ربيعة وعمرو جمال.

عاطف حنفي أشار خلال تصريحات صحفية إلى أن سموحة اتفق مع الأهلي على ضم عمرو بركات، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

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وكان عمرو بركات قد انضم للأهلي قادمًا من ليرس البلجيكي موسم 2016/2017، وتمت إعارته الموسم الماضي لفريق الشباب السعودي.

ودخل بركات في صفقة انتقال ياسر إبراهيم مدافع سموحة للأهلي، وفقًا لتصريحات محمد فرج عامر، رئيس النادي السكندري.

ياسر إبراهيم انتقل للأهلي مقابل 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة عمرو بركات لمدة موسم ونصف من الأهلي.

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