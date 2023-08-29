سلوكيات بربرية.. قائد نيوكاسل يتعرض للضرب المبرح في قلب المدينة!

أحمد مجدي
Premier League Team of the Week: Jamaal LascellesGetty Images
الدوري الإنجليزي الممتازنيوكاسلجمال لاسيليس

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقًا واسعًا..

تحقق الشرطة البريطانية في شجار وقع في وسط مدينة نيوكاسل شارك فيه قائد نيوكاسل جمال لاسيليس، حيث يزعم أن عصابة من الرجال "هددوا بإطلاق النار" على اللاعب وشقيقه.

تم استدعاء ضباط من الشرطة بمدينة نيوكاسل خلال الساعات الأولى من يوم الأحد 20 أغسطس.

وكان قد عاد لاسيليس إلى "تينيسايد" بعد هزيمة نيوكاسل 1-0 أمام مانشستر سيتي وكان يقضي ليلة في الخارج مع شقيقه الأصغر وأحد أصدقائه بعد حصول الفريق على إجازة لمدة يومين من قبل المدرب إيدي هاو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحين غادروا لتوهم ملهى ليليًا، قيل إن رجلاً ضرب بمرفقه شقيق لاسيليس البالغ من العمر 19 عامًا في الحلق، فيما يقول بعض من شاهدوا الحادث إن مدافع نيوكاسل في البداية اكتفى بدفع هذا الشخص بعيدًا، وفقًا لصحيفة "دايلي ميل".

لكن زجاجة من الفودكا ألقيت بعد ذلك باتجاه لاسيليس وأخطأت رأسه بالكاد، وهنا اشتعل الموقف ويُزعم أن مجموعة من "ستة إلى ثمانية" رجال هاجموا اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا وتعرض "للكم من جميع الزوايا" وهددوا بإطلاق النار عليه هو وشقيقه.

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