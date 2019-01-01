سلمان الفرج يخضع لعملية جراحية في ألمانيا

الجهاز الطبي تواصل من طبيبة ألمانية من أجل إخضاع اللاعب للجراحة سريعًا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يعمل الجهاز الطبي في نادي الهلال السعودي حاليًا بكل قوة من أجل مساعدة اللاعب سلمان الفرج لاعب وسط الفريق على العودة سريعًا إلى الملاعب.

وأشارت تقارير مقربة من النادي أن اللاعب يغيب حاليًا بسبب الإصابة بـ “الفتق الرياضي”، وهي التي تتطلب تدخلًا جراحيًا.

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وأوضحت التقارير أن الجهاز الطبي تواصل من طبيبة ألمانية من أجل إخضاع اللاعب للجراحة سريعًا.

وأضافت أن اللاعب يحتاج إلى برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين، عقب العملية الجراحية المُقرر إجرائها في ألمانيا.

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وتحرص إدارة الزعيم على اكتمال جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية ابتداءً من فترة إعداد الفريق للموسم المقبل في المعسكر الخارجي.