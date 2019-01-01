بالدموع - الفرج: سنواصل المسيرة واللقب الآسيوي هو الأكبر لنا

لاعب وسط الهلال يتحدث عن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا

عبر سلمان الفرج، لاعب وسط فريق نادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة، بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وذلك بعد التحدث عن إنجاز فريقه بدموعه.

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد التغلب على أوراوا ريد الياباني في النهائي الآسيوي، بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الفرج قال خلال تصريحات تليفزيونية، والدموع تنهمر من عيناه: "الفوز جاء نتاج مجهودات الفريق بالكامل، والجميع تكاتف، وروح الفريق ساهمت في حسم مباراتي الذهاب والإياب، والوصول إلى النهائي ليس سهلًا".

لاعب وسط الهلال تابع: "أهدي اللقب إلى أبي وأمي، وسنواصل المسيرة، واللقب هو الأكبر بالنسبة لنا، ونطمح في التتويج بالدوري كأس خادم الحرمين الشريفين".

واختتم سلمان الفرج تصريحاته قائلًا: "أوجه التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقيادة المملكة العربية السعودية، على التتويج باللقب القاري".

الهلال نجح في الثأر من أوراوا ريد، بعدما خطف منه الأخير اللقب عام 2017، ليفوز الزعيم بلقب النسخة الحالية.

الزعيم حقق الفوز ذهابًا على أوراوا ريد بهدف دون رد باللقاء الذي أقيم في الرياض، ليكرر فوزه بهدفين نظيفين في اليابان، ويتوج باللقب.