بداية بورنموث مع الأضواء كانت مع إيدي هاو، وترنح الفريق كثيرًا بعد رحيله، ثم جاء أندوني إيراولا لاستكمال المسيرة قبل المغادرة إلى ليفربول، ووقتها ظنت الأغلبية أن المشروع سينهار وسنجد الفريق يدخل في دوامة وست هام وولفرهامبتون وغيرهما.

ولكن ما نشاهده هذا الموسم وبالتحديد في الأسابيع الأخيرة، يؤكد لنا أن مصدر قوة بورنموث لم يكن في إيراولا فقط، هذا النادي يمتلك شيئًا خاصًا بجماهيره وشخصيته ونجومه وملعبه وكل ما يحيط بهذا الكيان.

الفريق أكمل سلسلة انتصارات غير مسبوقة، بعد الفوز، أمس، الخميس على سيلتا فيجو بنتيجة 2/1 على أرض الفريق الإسباني بالدوري الأوروبي، على الرغم من إكماله اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد بافودي دياكيتي في الدقيقة 23 من زمن اللقاء.

نحن الآن أمام هذا الفريق المشاغب الذي حقق 10 انتصارات متتالية في كل البطولات، ليكون منافسًا للعملاق الإسباني ريال مدريد وسط صحوته وانتفاضته الملفتة للأنظار مع البرتغالي جوزيه مورينيو، فكيف حدث ذلك؟

على حافة الانهيار

بعد ما حدث في الصيف، كان من الطبيعي توقع حدوث حالة من الانهيار داخل بورنموث، بسبب رحيل الإسباني إيراولا الذي ساهم لسنوات في رفع الطموح لدى النادي، حيث قررت الإدارة التعاقد مع الألماني ماركو روزه، الذي لم يكن محظوظًا على الإطلاق في بداية رحلته في الدوري الإنجليزي.

النادي الذي خسر إيراولا بعد التخلي عن أنطوان سيمينيو لمانشستر سيتي في يناير، تعرض لضربة أخرى قبل بداية الموسم بإصابة قوية للمهاجم الفرنسي إيلي جونيور كروبي، بعد تألقه وسطوعه في موسم 2025/2026، ولكن يمكننا اعتبارها "رب ضارة نافعة" لأن تلك المشكلة حرمته من الرحيل عن النادي، وسط اهتمام من برشلونة ومانشستر سيتي وآرسنال وباريس سان جيرمان.

بورنموث قضى 6 مباريات كاملة في الدوري البريميرليج دون أي انتصارات : هُزم من مانشستر سيتي 2/1، ثم تعادل مع إيفرتون 1/1، نيوكاسل يونايتد 2/2، برينتفورد سيتي "2/2"، وخسر بعدها من ليفربول بهدف دون رد، قبل الهزيمة الساحقة والمدوية أمام تشيلسي 5/1 في 10 أكتوبر الماضي، وهنا تغير كل شيء.

بورنموث تحول إلى وحش بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وحقق سلسلة انتصارات مذهلة مع ماركو روزه، بعدما تم ترشيحه مبكرًا ليكون من أقرب الفرق التي ستهبط إلى دوري "تشامبيونشيب" الموسم المقبل، وهذا ما حدث :

10 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات : الفريق فاز على سندرلاند 2/0، مانشستر يونايتد 3/0، ليدز يونايتد 2/0، إبسويتش تاون 2/1 ونوتنجهام فورست 2/0، وذلك في آخر 5 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأما في الدوري الأوروبي، فقد حقق الفريق العلامة الكاملة حتى الآن بـ5 انتصارات أيضًا، بتغلبه على ريال سوسييداد 2/1 "جاء قبل السلسلة ولا يُحتسب"، شتورم جراتس 3/0، ميلان 3/0، سبارتا براج 3/1 وسيلتا فيجو 2/1.

وأما على صعيد بطولة كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب"، الفريق فاز على أستون فيلا في دور الـ16 بثلاثية نظيفة يوم 28 أكتوبر الماضي، لتصل السلسلة إلى 10 "5 في الدوري الإنجليزي و4 لليوروبا ليج وانتصار واحد في الكأس".

فلسفة ماركو روزه

بورنموث تتشابه حالته مع برايتون، حيث يعتبران مثل "التوأم" في ميزة هامة للغاية، مهما تغير المدرب تجد الفريق يظل كما هو، حصان أسود صاحب شخصية وطريقة لعب مميزة ومزعج للكبار وللجميع، ويتمتع بطموح التواجد على الساحة الأوروبية، بدلًا من الاكتفاء بالمنطقة الدافئة في منتصف الجدول أو في النصف الثاني منه.

في برايتون، بدأت الطفرة مع جراهام بوتر ثم جاء روبرتو دي زيربي، والآن مع فابيان هوتسلر الذي يقدم فترة مبهرة مع الفريق ويحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر.

ومع بورنموث نفس الشيء، رحل إيدي هاو شاهدنا إيراولا بعد بضعة تخبطات، والآن ماركو روزه، الألماني الذي سبق أن ارتبط بالأهلي المصري، حيث يقود طفرة مذهلة مع "التشيريز" بفضل أسلوبه الذي يعتمد على نفس الكثافة المعروفة عن الفريق، مع إضافة المزيد من اللعب المباشر والفاعلية الهجومية.

موقع الدوري الإنجليزي نشر تقريرًا في 11 نوفمبر الجاري يستعرض بعض الأرقام التي تؤكد تطوير روزه لأسلوب بورنموث مع إيراولا، دون التخلي عن الضغط العالي والانتشار المكثف للاعبين، حيث يتصدر الفريق البريميرليج في الاعتراضات الناجحة بمعدل 12.2 للمباراة، ويحتل المركز الثاني فيما يتعلق باستعادة الكرة في الثلث الهجومي.

وبجانب أسلوب روزه، يجب التطرق كذلك إلى أهم العناصر في صفوف الفريق الإنجليزي، وعلى رأسها المهاجم البرازيلي إيفانيلسون، الذي أعاد اكتشاف نفسه من جديد بعد سلسلة من الهجوم العنيف عليه، لفشله في التسجيل بأول 5 مباريات في الدوري أمام مانشستر سيتي وإيفرتون ونيوكاسل وبرينتفورد وليفربول.

إيفانلسون سجل في 7 مباريات من آخر 8 لعبها مع بورنموث، وهذا أبلغ رد منه على من قالوا إنه لا يستحق التواجد في مثل هذا المستوى من كرة القدم، بل كان سببًا رئيسيًا في هذه الصحوة غير المتوقعة، ورصيده حتى الآن 8 أهداف في 15 مبارة مع 5 تمريرات حاسمة.

ويضاف إليه أيضًا كل من ماركوس تافينير، الجناح الإنجليزي صاحب الـ6 أهداف في مختلف المسابقات، ومعه البرازيلي رايان الذي سجل نفس العدد واكتسب مؤخرًا ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي في المنتخب البرازيلي.

ولا يمكننا تجاهل الدور الذي يلعبه نجم الوسط أليكس سكوت، مما جعله هدفًا لآرسنال وتشيلسي وعدة أندية أخرى منذ الميركاتو الصيفي الماضي، بفضل تفوقه في الموازنة بين الأدوار الدفاعية والهجومية بطريقة مذهلة.

وأما عن جونيور كروبي، فقد عاد مؤخرًا من الإصابة، ولكنه لم يقدم المستوى المعروف الذي عرفناه عنه الموسم الماضي، ولكن فور استعادته حساسيته المباراة سيكون أحد المفاتيح الرئيسية للمساعدة على استمرارية هذه الانتفاضة.

تحذير شديد اللهجة

يمكننا تثبيت المشهد الحالي عند كتابة هذه السطور كالتالي : بورنموث في دور الثمانية لكأس كاراباو، المركز الخامس بالدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن آرسنال المتصدر، في المركز الأول بالدوري الأوروبي بعلامة كاملة.

بورنموث ينافس ريال مدريد في سلسلة الانتصارات المتتالية، لأن الميرينجي يعيش حقبة ذهبية مع البرتغالي جوزيه مورينيو منذ الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في 20 سبتمبر الماضي.

القصة بدأت في يوم 10 أكتوبر الماضي، عندما تغلب ريال مدريد على فياريال وانتصر أمام كل من إشبيلية وبرشلونة وراسينج سانتاندير وفالنسيا وسيلتا فيجو، واستكمل ذلك بالانتصار أمام روما ولايبزيج وأيك أثينا وآيندهوفن الهولندي "مجموع 10 مباريات أيضًا".

ريال يتمتع بعلامة كاملة أوروبيًا أيضًا مثل بورنموث، فهو صاحب الصدارة في دوري أبطال أوروبا بالانتصار في المباريات المذكورة، مع إضافة الفوز على إنتر بالجولة الأولى 2/1 الذي جاء قبل السلسلة.

والسؤال هنا .. كيف يحافظ بورنموث على كل ذلك؟ الإجابة سهلة وبسيطة ولكن تطبيقها سيكون صعبًا تزامنًا مع اقتراب ميركاتو يناير المقبل، وتكمن في الحفاظ على عناصر الفريق وقوامه الرئيسي : إيفانيلسون، رايان، أليكس سكوت وإيلي جونيور كروبي، وسط الإغراءات المستمرة من عمالقة أوروبا.

المهمة ليست سهلة، ولكن على إدارة بورنموث أن تقاتل للحفاظ على المجموعة التي يحاول ماركو روزه تكوينها وحمايتها، وإلا سنجد الفريق يتحول من منافسة ريال مدريد على سلسلة انتصارات تاريخية، إلى المنافسة على الهبوط!َ