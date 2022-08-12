سلة قمامة وقلة احترام وعداوة النجوم .. خليلودجيتش ونحس كأس العالم

ما السبب وراء نحس المونديال الذي يطارد خليلودجيتش؟

قرار إقالة البوسني وحيد خليلودجيتش من تدريب المنتخب المغربي لم يكن بالأمر المفاجئ، بل كنا ننتظره منذ فترة بعد تلميحات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ولكن هذا القرار يجعلنا نتوقف قليلًا أمام النحس الذي يواجهه المدرب للمرة الثالثة في تاريخه قبل نهائيات كأس العالم!

لا شك بأن خليلودجيتش أصبح من أفضل المدربين الذين أشرفوا على تدريب المنتخبات خلال السنوات الماضية، بعد النجاحات التي حققها خاصة على صعيد التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ولكن ما السبب وراء ما يحدث معه؟

الجميع يعلم جيدًا أن السبب وراء إقالة وحيد من تدريب المنتخب المغربي، هو الخلافات مع اتحاد الكرة المغربي، بشأن استبعاد بعض النجوم، أبرزهم بالتأكيد حكيم زياش جناح تشيلسي الإنجليزي، والذي يُعد النجم الأول لأسود الأطلس.

الحقيقة أن خليلودجيتش تمت إقالته مرتين قبل المنتخب المغربي، قبل انطلاق كأس العالم بشهور قليلة، المرة الأولى مع منتخب ساحل العاج قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010، والثانية مع اليابان قبل مونديال روسيا 2018.

ولكن ما السبب وراء إقالة خليلودجيتش من تدريب ساحل العاج واليابان قبل انطلاق المونديال، هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

قلة احترام وأمر مقزز من ساحل العاج!

قبل انطلاق كأس العالم 2010 بنحو 3 أشهر، تحديدًا في نهاية شهر فبراير من نفس العام، أعلن الاتحاد الإيفواري عن إقالة المدرب البوسني وحيد خليلودجيتش من تدريب الأفيال.

ولكن المدرب البوسني لم يصمت، وخرج مهاجمًا مسؤولي الاتحاد العاجي خلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية ووكالة "فرانس بريس"، يؤكد خلالها على أن ما حدث معه قلة احتراف وأمر مقزز ومقرف وفادح.

خليلودجيتش قال: "إقالتي من ساحل العاج لم تكن قلة احترام فقط، بل الأمر مقزز ومقرف وفادح، ولم أتقبله على الإطلاق، لقد أرسلوا لي رسالة عبر الفاكس ولم أقابل حتى رئيس الاتحاد أو الأمين العام".

وواصل: "كل ما قالوه لي في الرسالة (لم تفز بكأس أمم إفريقيا، الأمر انتهى)، كلمات سيئة بلا أي لياقة، خسرت مباراة واحدة فقط خلال 24 مواجهة والآن يقيلونني، والقضية سياسية بحتة".

إقالة خليلودجيتش من تدريب المنتخب العاجي جاءت بعد الخسارة أمام الجزائر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2010 التي أقيمت في أنجولا وتوج بها المنتخب المصري.

اليابان ألقت خليلودجيتش في سلة المهملات!

مرت 8 سنوات على واقعة ساحل العاج، شهدت تلك الفترة قيادته للمنتخب الجزائري الذي قدم نتائج تاريخية في كأس العالم البرازيل 2014، ورحل بعدها ليتولى مهمة تدريب اليابان.

الأمور كانت على ما يرام مع الساموراي، ونجح المدرب البوسني في قيادته للتأهل إلى كأس العالم روسيا 2018، وكان يقدم المنتخب الياباني مستوى رائع معه.

ولكن تكرر ما حدث مع خليلودجيتش في ساحل العاج رفقة المنتخب الياباني، قلة الاحترام (حسب وصف المدرب) كانت هي طريقة إقالته أيضًا!

المدرب البوسني قال خلال تصريحات صحفية عن إقالته من تدريب الساموراي: "رموا بي في سلة المهملات، الطريقة التي تم استخدامها في إقالتي تُظهر عدم احترام كامل تجاه ما أعطيته للكرة اليابانية".

كورو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني وقتها، أكد على أن إقالة خليلودجيتش جاءت بسبب نقص الثقة وتراجع القدرة على التواصل داخل المنتخب، وهو ما تسبب في تراجع النتائج، بالتعادل أمام مالي والخسارة أمام أوكرانيا "وديًا".

رئيس الاتحاد الياباني أكد على أن إقالة وحيد جاءت بعد تقييم شامل للأمور، مؤكدًا على أن المدرب البوسني شعر بالاندهاش من قرار الإقالة.

ولكن مجلة "فرانس فوتبول" أكدت على أن السبب الحقيقي في إقالة خليلودجيتش من تدريب اليابان هو الضغوط الكبيرة التي فرضها عدد من اللاعبين المخضرمين الذين تم استبعادهم من صفوف المنتخب من جانب المدرب وحيد.

وفسخ تعاقد وحيد خليلودجيتش مع الاتحاد المغربي جاء بسبب الخلافات بين الطرفين، أبرز تلك الخلافات هو استبعاد النجوم أبرزهم زياش كما ذكرنا وأيضًا نصير مزراوي وعبد الرزاق حمد الله وغيرهم.