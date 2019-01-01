سكولز يتوقع تكرار سيناريو رونالدو وروني مع بوجبا

الفتى البني يُشيد بقرار الإبقاء على بطل العالم

قلل أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، من مخاوف الجماهير، أن يتعمد الفرنسي بول بوجبا إثارة الجدل في النادي، اعتراضًا على رفض انتقاله إلى ريال مدريد أو السماح له بالعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وحامت الشكوك حول مستقبل بطل العالم على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما بعد تصريحاته الغامضة، التي أقر خلالها برغبته فيما وصفه "البحث عن تحد جديد"، لكن في نهاية المطاف، فشلت كل محاولات إطلاق سراحه من معقل الشياطين الحمر.

وفي هذا الصدد قال الفتى البني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "أعتقد أن هذه السيناريو حدث من قبل مرتين أو ثلاثة، مع لاعبين كانوا يريدون الرحيل عندما كنت لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، أتذكر جيدًا أنه حدث مع كريستيانو وروني، لذا يبدو لي أن الإدارة ستقبل تصريحاته (بوجبا)".

وأضاف "طالما أنه يظهر الالتزام المطلوب ويلعب كل أسبوع، فلا داعي من القلق من حدوث مشكلات"، لافتًا بشأن مستقبل أهم نجوم اليونايتد المحتمل رحيلهم في المستقبل "هناك 3 أو 4 لاعبين من الطراز العالمي، وربما يرغب أولي جونار سولشاير في الإبقاء عليهم".

وختم نجم جيل 1992 الشهير "في الواقع إذا لم يتمكن النادي من الحفاظ على هؤلاء، فسوف يؤدي ذلك لإضعاف الفريق"، مشيرًا إلى أن التخلي عنهم قد يكلف الفريق عدم العودة لدوري الأبطال قريبًا، لذا أشاد بقرار الإبقاء على بوجبا ودي خيا وأنطوني مارسيال هذا الموسم، لاعتقاده بأنه من الصعب الاستغناء عن هؤلاء بجانب روميلو لوكاكو في عام واحد.

آخر ما وصلت إليه المفاوضات بين ريبيري والنصر العالمي 👀👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2019

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، الذي ختم الموسم المنقضي في المركز السادس في قائمة جدول البريميرليج، سيفتتح الموسم الجديد باستضافة الغريم اللندني العنيد تشيلسي، غدًا الأحد على ملعب "أولد ترافورد" في ختام الجولة الافتتاحية للدوري.