سكرتير "كاف": المشاكل وراء إقامة نهائي الأبطال من لقاء واحد وأشجع الوداد

عبد المنعم باه يتحدث عن أزمات التحكيم بالبطولات الإفريقية.

أكد عبد المنعم باه، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على أن الأزمات التي شهدتها النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، كانت السبب وراء قرار خوض نهائي البطولات الإفريقية من مباراة واحدة.

وشهد نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أزمة بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال مباراة إياب النهائي التي أقيمت في تونس.

باه قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الأمور كانت معقدة للغاية، وكان علينا التحرك، وقبل أعوام قمنا بزيادة مكافأة طرفي النهائي، وهذا العام سنمنح طرفي النهائي أموالًا أكثر، وهذا اعتبارًا كبيرًا في قرارنا، لأن عوائد التذاكر ستعود إلى الاتحاد الإفريقي".

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سكرتير الاتحاد الإفريقي تابع: "جميع المدن متاحة لاستضافة النهائيات القادمة، ومن ضمن المعايير أن تكون المدينة سهل الوصول إليها، وسيتم تحديدها مبكرًا، ربما قبل أو بعد مرحلة المجموعات".

وعن أزمات التحكيم قال باه: "التحكيم ليس أزمة بالنسبة لنا، ونسعى لتطويره، واتخذنا قرارات العامين الماضيين، بدفع بدلات الحكام لهم بشكل مباشر، بدلًا من أن يقوم الاتحاد المستضيف للمباراة بدفعها، لغلق أي باب محتمل للفساد".

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كما تحدث عبد المنعم باه عن طريقة تأهل الأندية الإفريقية إلى كأس العالم للأندية 2021 بمشاركة 24 فريقًا من حول العالم، حيث قال: "الثلاثة أندية ستكون بطل دوري الأبطال نسخة 2020-2021 ووصيفه، بالإضافة للفائز من مباراة فاصلة بين الخاسرين في مباراتي نصف النهائي بنفس النسخة".

وأنهى عبد المنعم باه كاشفًا عن الفريق الذي يشجعه في بلاده المغرب، حيث قال: "أميل لتشجيع فريق الوداد البيضاوي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي، والزمالك أمام الرجاء البيضاوي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.