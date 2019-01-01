سكاي | ديبالا سينتقل لتوتنهام في حالة واحدة

المعلومة المتداولة صحيحة

بصمت شبكة "سكاي سبورتس" على صحة الأنباء المتداولة منذ صباح اليوم الجمعة، عن اهتمام توتنهام بمهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، لإحياء مسيرته بعيدًا عن كريستيانو رونالدو.

وواجه الدولي الأرجنتيني مشاكل بالجملة في موسمه الأخير مع البيانكونيري، لكثرة جلوسه على مقاعد البدلاء، في وجود صاروخ ماديرا، وهو ما ضاعف الشكوك حول مستقبله في "يوفنتوس آرينا"، رغم تلميحاته السابقة عن رغبته في البقاء، خاصة بعد رحيل ماسيميليانو أليجري وقدوم ماوريسيو ساري.

لكن في الساعات القليلة الماضية، انفجرت موجة من التقارير والأنباء عن رغبة وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، في التعاقد مع ديبالا, وهو المعلومة التي أكدتها الشبكة بنسختها الإنجليزي، بل أضافت إلى الشعر بيتًا، بالكشف عن خطة دانيال ليفي لجلب الموهوب الأرجنتيني.

احتفال شهير.. هل يمكنكم التعرف على اللاعب 🤔



(@ChampionsLeague :📸) pic.twitter.com/ydBik0xI0c — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن السبيرس لن يتخذ خطوة رسمية لضم ديبالا، قبل حسم مستقبل الثنائي كريستيان إريكسن وداني روز، في إشارة واضحة إلى أن الرئيس ينتظر بيع النجمين، خصوصًا الدنماركي، الذي سينتهي عقده الصيف القادم، لتمويل الصفقة الكبرى.

وإذا صدقت هذه الأنباء، ربما يصبح صاحب الـ25 عامًا، الصفقة الأغلى في تاريخ توتنهام، والصفقة الثانية هذا الصيف، بعد ضم لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي من ليون، في صفقة قياسية للنادي اللندني، كبدته حوالي 60 مليون بعملة المملكة المتحدة.