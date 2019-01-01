سكاي | تشيلسي يرفض 35 مليون لبيع نجمه لبرشلونة أو أتلتيكو مدريد

أفادت شبكة "سكاي سبورتس"، أن إدارة تشيلسي رفضت خروج أحد نجوم الفريق الأول، على الرغم من اقترابه من دخول موسمه الأخير مع النادي، دون أن يتم الاتفاق على تمديد عقده.

وقالت الصحيفة، إن النادي اللندني تلقى بالفعل عرضين من عملاقي الليجا برشلونة وأتلتيكو مدريد، نظير الاستغناء عن خدمات الدولي البرازيلي ويليان، وذلك مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما ذكره المصدر بنسخته البريطانية، فإن العرض قوبل بالرفض، لحاجة الفريق لخدمات الجناح البرازيلي المخضرم، خاصة بعد بيع هازارد لريال مدريد.

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ولفتت التقرير، أن إدارة البلوز ستتعامل بنفس الطريقة مع العروض المحتملة لنجوم الفريق، حتى لو كان الثمن خسارة أحد النجوم بموجب قانون "بوسمان" الصيف القادم، وذلك لاستحالة تعويض رحيل أي لاعب مؤثر، في ظل تمسك الفيفا بفرض العقوبة المفروضة على النادي، بمنعه من ضم لاعبين جدد فترتين انتقالات.

ولا تعتبر المرة الأولى التي يرفض فيها تشيلسي بيع ويليان للبرسا بالذات، حيث سبق للنادي الكاتلوني أن قام بمحاولة جريئة لضم اللاعب مقابل 55 مليون بعملة المملكة الصيف الماضي، لكن العرض قوبل بالرفض، لتمسك المدرب السابق ماوريسيو ساري بلاعبه البرازيلي آنذاك.