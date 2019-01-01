سكاي: تشيلسي يُحضر زولا لخلافة ساري!

إدارة البلوز تنوي الإطاحة بماوريسيو ساري وتعيين زولا في منصب المدير الفني للفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة نادي تشيلسي تفكر جديًا في إعطاء الثقة للإيطالي جيانفرانكو زولا المدرب المساعد للفريق الأول لتشيلسي حاليًا، وإعطائه منصب المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن مستقبل ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي للبلوز أصبح على المحك، وذلك بعد توديعه لكأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الخامس بعد الهزيمة من مانشستر يونايتد.

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وكان الفريق اللندني قد تلقى أيضًا خسارة مذلة من قبل مانشستر سيتي بسداسية مقابل لا شيء في آخر جولات البريميرليج، ليبدأ الحديث عن اقتراب مغادرة ساري لأسوار ملعب ستامفورد بريدج.

في حال إقالة ساري، لن تبحث إدارة نادي تشيلسي عن التعاقد مع مدرب جديد في منتصف الموسم، بل ستعطي الثقة للاعبها السابق جيانفرانكو زولا لشغل منصب المدير الفني.

يذكر أن ساري يخوض موسمه الأول مع الفريق اللندني عقب قدومه من نابولي لخلافة مواطنه أنتونيو كونتي.