سكاي | إيفرتون يرفض عرضًا ضخمًا لبيع ريتشارليسون إلى برشلونة

100 مليون يورو لا تكفي

أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن إدارة برشلونة قامت بمحاولة جادة من أجل التعاقد مع مهاجم إيفرتون ريتشارليسون، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

ووفقًا لما ذكره المصدر، فإن عملاق الليجا عرض على أزرق الميرسيسايد حوالي 100 مليون يورو، لنقل المهاجم البرازيلي إلى "كامب نو"، قبل أن يُسدل الستار على الميركاتو الشتوي بعد 48 ساعة من الآن.

مع ذلك، رفضت إدارة إيفرتون التفريط في الموهوب البرازيلي، لتمسك إدارة التوفيز ببقاء صاحب الـ22 عامًا في مشروع المدرب كارلو أنشيلوتي لنهاية الموسم على أقل تقدير.

وأشار التقرير إلى أن العرض الكاتالوني ليس مفاجئًا، على اعتبار أن المدير الرياضي إريك أبيدال، يُخطط منذ فترة طويلة للانقضاض على ريتشارليسون، لاعتقاده بأنه البديل الإستراتيجي للسفاح الأوروجوياني على المدى البعيد.

وجاءت هذه الأنباء بعد التعثر المفاجئ في مفاوضات صفقة مهاجم فالنسيا رودريجو مورينو، الذي كان حتى أمس الثلاثاء، أقوى وأبرز المرشحين لتعويض غياب لويس سواريز في المرحلة القادمة.

ويسابق البرسا الزمن للتوقيع مع مهاجم رقم (9) جديد، لحل معضلة فترة غياب سواريز، التي قد تستمر حتى نهاية الموسم، حال حدثت مضاعفات أو لم يستجيب للعلاج كما هو مخطط لعودته بعد أربعة أشهر.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الليجا في الوقت الراهن، برصيد 43 نقطة، متأخرًا عن الغريم الأزلي ريال مدريد بثلاث نقاط.