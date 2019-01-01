سكالوني يوضح سبب استبعاد ميسي من ودية الإكوادور

سبب استبعاد ميسي من منتخب الأزجنتين لم يكن عقوبة الإيقاف

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن السبب الحيقي وراء استبعاد النجم ليونيل ميسي من قائمة المنتخب المشاركة في ودية الإكوداور.

ومن المتعارف عليه أن ميسي قد عوقب بالإيقاف عن المشاركة مع المنتخب في المباريات التي ينظمها الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم.

وبما أن المباريات الودية لا تندرج تحت هذه المباريات، فإن ميسي كان يحق له المشاركة في المباراة الودية، في معلومة لم تكن متداولة بالنسبة للكثيرين.

وحول ذلك، قال ليونيل سكالوني إن ميسي قد استبعد من تشكيل المنتخب بسبب عدم استقرار حالته البدنية بعد تكرار إصابته في الفترة الأخيرة.

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وأضاف: "سيرخيو أجويرو كان من المفترض أن يكون معنا ولكنه شعر بانزعاجات في قدمه جعلته غير قادر على الركض بصورة طبيعية"

وتابع: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين وسندخل مباراة الإكوادور من أجل الفوز بها والاستعداد للمواجهات الرسمية التي تنتظرنا مستقبلًا"

يذكر أن ليونيل ميسي قد عوقب بالإيقاف لثلاثة أشهر على خلفية تصريحاته المسيئة للاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم خلال منافسات كوبا أمريكا الأخيرة.