سكالوني يحمل أرضية الملعب الخسارة أمام كولومبيا

الأرجنتين وبداية سلبية لكوبا أمريكا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجه ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، أصابع الاتهام نحو أرضية ملعب اللقاء التي احتضنت خسارة فريقه أمام كولومبيا في افتتاح مشوار الفريقين بكوبا أمريكا.

الأرجنتين سقطت فجر الأحد بهدفين نظيفين على أرضية ملعب فونتي نوفا بالبرازيل ضمن لقاءات المجموعة الثانية.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "في كل هدف كان هناك أخطاء وأشياء يجب أن تصحح، خسرنا كفريق ولن ألوم أحد"

ليونيل ميسي في الشوط الأول أمام كولومبيا 👇



0⃣ تسديدة على المرمى #CopaAmerica pic.twitter.com/NGtYs4PTXJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

باريديس: الأرجنتين تحتاج للتحسن كفريق

وأضاف: "في الشوط الثاني كنا أفضل وخلقنا فرص، ولكن سجلوا ضدنا عكس مجريات اللعب، اللاعبون يعرفون أن لا يزال هناك مباراتين ويجب تصحيح الأخطاء".

وختم: "أجد حالة أرضية الملعب سيئة ولا تساعد اللاعبين على تنفيذ ما يريدونه من ألعاب".

الأرجنتين تلعب في الجولة المقبلة أمام باراجواي، والتي ستخوض أولى لقاءاتها في وقت لاحق مساء الأحد أمام قطر.