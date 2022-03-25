سكالوني: ميسي قد يلعب آخر مباراة له في الأرجنتين!

ألمح ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتيني إلى إمكانية خوض ليونيل ميسي المباراة الأخيرة له بقميص منتخب بلاده في الأرجنتين.

جاء هذا في تصريحات صحفية سبقت مواجهة فنزويلا وأكد خلالها أن هجوم جماهير باريس سان جيرمان على ميسي كان طبيعيًا، لكنه لم يؤثر فيه.

وقال سكالوني: "ليو بخير، لقد تدرب بشكل طبيعي مع الفريق وسيكون متاحًا للمشاركة في المباراة، هو يشعر بالراحة مع المنتخب".

وأضاف: "بالنسبة لوضعه في باريس سان جيرمان، لقد ذهبت لمشاهدته ضد ريال مدريد، لقد لعب جيدًا وسيطر على المباراة، لكنهم خرجوا من دوري الأبطال بطريقة غير متوقعة".

وأكمل: "باريس خسر في برنابيو ليس لأن ميسي كان سيئًا، لكن لأن خطأ واحد هناك كافي لتغيير المباراة، ولأنهم فريق يتطلع للكثير حدث ذلك، لكنني لا أعتقد أنه تأثر، وفي كل مرة يأتي هنا يثبت ذلك".

وأردف: "مباراة فنزويلا ستكون الأخيرة لنا هنا، ويستطيع أن يودع جماهير الأرجنتين بأفضل شكل ممكن، أتمنى له الأفضل في المستقبل".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد حسم الصعود إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 والتي ستقام في الشتاء القادم.