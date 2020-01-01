سكالوني: لم نمتلك منتخبًا قادرًا على المنافسة في كأس العالم

مدرب الأرجنتين الحالي ينتقد سامباولي لما قدمه في مونديال روسيا

انتقد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ما قدمه المدرب السابق خورخي سامباولي في نهائيات كأس العالم بروسيا صيف 2018.

الأرجنتين ودعت المونديال من ثمن النهائي بعد الهزيمة 4-3 من فرنسا وكان سكالوني وقتها مساعدًا لسامباولي.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية: "المنتخب لم يكن قادرًا على المنافسة في مستوى عالي، لا أعلم إن كان هناك إحباط للجمهور وقتها لأن التوقعات لم تكن عالية".

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وتابع: "ربما لأن التانجو لديه عدد مميز من اللاعبين فلذلك توقع البعض أن نقدم مستويات أفضل، ولكن الحقيقة أنّ الفريق لم يكن جيدًا وكنا نعرف ذلك داخليًا".

مدرب البيسيليستي رأى أنّ الأرجنتين لعبت أمام فرنسا بثقة بعد التأهل بسيناريو درامي من دور المجموعات، ولكن الثقة وحدها لم تكن تكفي.

واختتم: "كان يجب علينا البدء في مشروع بناء المنتخب منذ 2010 ولكننا تأخرنا كثيرًا في هذا الأمر ولم يعد لدينا نجومًا كبيرة سوى لاعبين أو ثلاثة، أعتقد أن علينا التحسن وإعاد البناء خطوة بخطوة".

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين حققت المركز الثالث في كوبا أمريكا العام الماضي.