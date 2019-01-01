سكالوني: ديبالا وميسي يمكن أن يلعبا سويًا ولن أكشف عن التشكيل

تعرف على تصريحات مدرب الأرجنتين قبل مواجهة قطر

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أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتينن، أنّ ليونيل ميسي وباولو ديبالا قد يلعبان سويًا رافضًا الكشف عن تشكيل مواجهة قطر.

الأرجنتين تدخل مواجهة قطر بشعار لا بديل عن الفوز لأجل ضمان التواجد في ربع النهائي.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "ميسي وديبالا يستطيعان اللعب سويًا في تشكيل واحد، الأمر فقط يحتاج لبعض العمل والإلتزام ليتم تحقيقه".

وتابع: "أخبرت اللاعبين عن تشكيل مباراة قطر ولكني لن أعلنه في المؤتمر الصحفي لأن ذلك سيمنح العنابي أفضلية علينا".

صاحب الـ 41 عامًا أشار إلى أنّ الحالة النفسية والذهنية للاعبي التانجو في قمتها والجميع يستعد بأفضل صورة ممكنة لمباراة قطر بهدف الفوز والتأهل لربع النهائي.

وأردف: "لم أقل أنني سألعب دائمًا بطريقة 4-4-2 ولديّ مرونة في التعامل مع هذا الأمر. هدفنا الفوز وتقديم الأفضل في اللقاء المقبل، ويمكننا الاعتماد على سيرجيو أجويرو المتفاهم مع ميسي وكذلك لوتارو مارتينيو صاحب الموهبة الكبيرة".

واختتم: "ما نحتاجه حاليًا هو الدعم ولا نطلب من الجمهور سوى مساندتنا بدلًا من وضع المزيد من الضغط المبالغ فيه. قطر منافس قوي وسوف نحاول أن نقدم كل ما لدينا لأجل هذه المباراة".

جدير بالذكر أنّ المدرب أجرى عدة تغيرات في تشكيل التانجو بين المباراتين الأولى والثانية دون تحقيقق أي انتصار.

وحقق الأرجنتين البطولة 14 مرة عبر التاريخ إلا أنّها لم تفز بأي لقب منذ 1993 بعد التغلب على المكسيك في نهائي كوبا أمريكا.